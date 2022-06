¿Quiénes estarán en el gabinete de Gustavo Petro, pero particularmente en el Ministerio de Hacienda? Este es uno de los principales interrogantes que el nuevo mandatario de los colombianos deberá responder en el menor tiempo posible, aunque ya había dado puntadas sobre quiénes estarían en su equipo económico, adelantó, previamente a su elección, quiénes estarán al frente de las finanzas del país.



(Le puede interesar: Verónica Alcocer: perfil de la próxima primera dama de Colombia)

Tal vez, porque esta es una de las grandes preocupaciones de los empresarios y la comunidad internacional, Petro dio a conocer unos nombres para tranquilizar los mercados y no repetir la historia de Chile con la elección de su amigo Gabriel Boric, también de izquierda, que produjo de inmediato una disparada del dólar que solo se contuvo cuando el mandatario designó como su ministro de Hacienda a Mario Marcel, quien estaba al frente del Banco Central.



(Lea: Los mensajes de Gustavo Petro en su primer discurso como presidente electo)



En ese sentido, Petro mencionó al exministro de Hacienda Rudolf Hommes, quien ya estuvo en esa cartera durante la administración de César Gaviria, y quien tuvo la responsabilidad de abrir las fronteras colombianas al comercio internacional en lo que se denominó la apertura económica. Hommes llegó en el último tramo de la campaña a apoyar la candidatura de Petro.

Otros nombres

El pasado 11 de junio, en su cuenta de Twitter, Hommes explicó por qué decidió respaldar a Petro. “Por qué decidí apoyar a Petro después de pensarlo durante un mes: 1. Porque no creo que el continuismo sea el camino y tenemos una oportunidad de tomar otro rumbo que quién sabe cuándo volverá a aparecer. 2. Porque hay que darle al candidato popular la oportunidad”.



Igualmente se oyó el nombre del también exministro José Antonio Ocampo, quien asesoró la campaña del precandidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo.



(Lea: Gustavo Petro: estas son las propuestas del próximo presidente de Colombia)



Ocampo ha sido profesor de la Universidad de Columbia, fue secretario general Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales y secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), ministro de Hacienda y Crédito Público y ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.



Ocampo ratificó en su momento, a través de su cuenta de Twitter, que su candidato era Fajardo e invitó a votar por él. Vale la pena recordar que Ocampo fue asesor de la campaña del hoy presidente de Chile, Gabriel Boric, muy cercano a Petro.



(Además: El plan de gobierno de Gustavo Petro, próximo presidente de Colombia)



El exrector de la Universidad de los Andes Alejandro Gaviria y precandidato de la Coalición de la Centro Esperanza, quien luego adhirió a la campaña de Petro, también está en el sonajero. Fue subdirector del Departamento Nacional de Planeación, ministro de Salud y Protección Social, director del Centro para los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Latinoamérica y el Caribe (CODS).



También aparece en esa baraja de candidatos al economista Luis Jorge Garay, ingeniero industrial y magíster en Economía en la Universidad de los Andes, y con doctorado en Economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (Estados Unidos).



(Le puede interesar: Los tres ex M-19 que Gustavo Petro recuerda tras su victoria)



Garay ha sido asesor y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del Departamento Nacional de Planeación y de la Contraloría General de la República de Colombia. Además, asesor del Ministerio de Hacienda en el manejo de la deuda externa y la programación macroeconómica y del Ministerio de Comercio Exterior, en la negociación de acuerdos de libre comercio.



Otros nombres que suenan para el Ministerio de Hacienda son los de Jorge Iván González, filósofo con maestría y doctorado en Economía. También se desempeñó como director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID). E incluyó a un viejo amigo suyo, Ricardo Bonilla, quien lo acompañó en la alcaldía de Bogotá y fue su secretario de Hacienda.



(Lea: Tras victoria de Petro, prevén fuerte alza del dólar y caída en acciones)



El nuevo presidente de los colombianos aseguró que de este abanico de nombres saldrá el ministro de Hacienda.



“El equipo inicial empezó con Ricardo Bonilla y ahora, en el proceso de crecimiento, he hablado con José Antonio Ocampo; se integró Rudolf Hommes, que también fue ministro de Hacienda, y uno de los mejores economistas del país que es Alejandro Gaviria”, explicó Petro en declaraciones a los medios la semana anterior. Y agregó: “Es un equipo muy fuerte, con escuelas de pensamiento económico muy diferentes”.



(Lea: ¿Qué viene para Rodolfo Hernández tras perder las elecciones con Petro?)

Otros ministerios

El presidente electo anticipó que en el Ministerio de Defensa, aunque no dio nombres, estará una mujer. Agregó que ya tiene una candidata con un perfil en derechos humanos y que tenga liderazgo en las Fuerzas Militares.



También estaría en su equipo de gobierno la exministra y excongresista liberal Cecilia López Montaño. Ella es economista y estuvo en la cartera de Agricultura en el gobierno de Ernesto Samper. Igualmente fue ministra de Ambiente y directora de Planeación Nacional.



(Lea: ¿Quién va a ser el líder de la oposición desde el 7 de agosto?)



Francia Márquez, la vicepresidenta electa, estará a la cabeza del Ministerio de Igualdad y Mujer. En Twitter, Petro dijo que la nueva cartera tendría cuatro objetivos: “1. Lograr igualdad salarial entre el hombre y la mujer. 2. Reconocer el tiempo de trabajo en el hogar válido para la pensión. 3. Ingreso vital: medio salario mínimo, a la madre cabeza de familia. 4. Hacer en la reforma agraria y en la economía popular a la mujer como titular de propiedad y como sujeto de crédito de fomento para emprender”.



Otro nombre clave que mencionó Petro en la campaña fue el del exmagistrado Iván Velásquez, quien fue comisionado contra la impunidad en Guatemala y magistrado auxiliar del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia.



(Lea: Gustavo Petro: ¿cómo será el Congreso que espera al nuevo presidente?)



No se sabe a ciencia cierta cuál cargo tendría Velásquez Gómez, quien coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal e investigó los nexos entre congresistas y paramilitares.



También se han mencionado los nombres de Luis Gilberto Murillo, exfórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, y el de la periodista Mabel Lara, quienes luego se unieron a la campaña del Pacto Histórico. Se rumora que ambos ocuparían un lugar en el gobierno de Petro; Lara, en el Ministerio de Cultura.



Además se ha planteado que Alfonso Prada, uno de los jefes de debate de Petro, sería el jefe de Gabinete.



Aunque todos estos nombres se conocieron antes de la elección de ayer, hay que tener en cuenta que en su discurso en el Movistar Arena, Gustavo Petro reiteró que insistirá en sumar fuerzas al gran acuerdo nacional que planteó el viernes anterior. Esto significa que podrían llegar figuras de otros partidos y movimientos políticos.



Y no hay que perder de vista que de cara a la recomposición de las fuerzas en el nuevo Congreso que se posesiona el próximo 20 de julio, Petro tendrá que buscar acuerdos para concretar una mayoría que le permita sacar adelante sus proyectos y reformas tanto en la Cámara como el Senado de la República.

