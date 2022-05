El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, afirmó que los problemas judiciales de la senadora elegida de esa plataforma política Piedad Córdoba los debe resolver en los tribunales.



"Piedad Córdoba está separada de la campaña. Sus problemas de tipo judicial debe resolverlos en la justicia, que es la que nos dirá qué es lo que hay ahí”, afirmó Petro en Caracol Radio.



El aspirante presidencial de los sectores de izquierda se refirió a la retención de Córdoba en Honduras tras habérsele hallado más de 60.000 dólares los cuales, según las autoridades de ese país, no habían sido reportados.



Petro declinó calificar el episodio por el que atraviesa la congresista elegida del Pacto Histórico y dijo que eso se le debía preguntar a ella. "No tengo ni idea cuál puede ser el motivo de ese dinero, de su cartera, de su maleta", afirmó el cndidato.



