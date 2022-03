Diferentes interpretaciones ha tenido en círculos políticos la decisión del candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, de no asistir a debates con los demás aspirantes a la jefatura del Estado.



Petro notificó su decisión el lunes: “Suspendo mi presencia en debates electorales hasta que se garantice la transparencia del voto. Actuaremos con prudencia máxima y pedimos a las veedurías internacionales actuar con prontitud. En este momento no hay cadena de custodia transparente sobre los votos ya escrutados”.



Este argumento parece haber quedado desvirtuado luego de que el registrador decidió ayer no solicitarle al Consejo Nacional Electoral un reconteo total de los votos depositados en las elecciones legislativas del 13 de marzo.



Pero más allá de esto, parecen existir otras razones detrás de la decisión de Petro, las cuales se originarían en el rechazo que ha habido –desde el propio Pacto Histórico– a los ataques que se le hacen al candidato en estas discusiones.



Previo al anuncio, el senador por el Polo, Iván Cepeda, llamó la atención en que en los debates el aspirante del Pacto Histórico “hace el gasto de las propuestas, las ideas y los argumentos, y los otros candidatos y candidatas se dedican a insultarlo y calumniarlo y hacer de la discusión, que debería ser una fuente de información para el electorado, un espectáculo de improperios”.

Fico dice que como Petro no irá a los debates, le habla a su foto pic.twitter.com/LNnoRqrmxh — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) March 22, 2022

“Creo que los demás candidatos deben respetar a Gustavo Petro, discutir sobre sus propuestas. Puede perfectamente no haber acuerdo en torno a lo que él plantea frente al país, pero que se haga con argumentos”, afirmó Cepeda.



En este sentido, cabe recordar que la inasistencia de Petro a debates electorales comenzó luego del que realizó EL TIEMPO Casa Editorial y la revista Semana, después del cual se presentaron varias críticas sobre algunas de sus propuestas, especialmente la relacionada con las reformas del sistema de pensiones.



Sectores de la campaña de Petro han negado que esta sea la razón por la cual renunció a ir a estas discusiones.



Sin embargo, algunos analistas hablaron de las razones que, posiblemente, estarían tras su decisión. Para el experto en asuntos políticos y docente de la Universidad Externado Jairo Libreros, la posición de Petro es una “estrategia” que consiste en que “todos los candidatos que puntean en las encuestas y que llevan entre 10 o 15 puntos porcentuales dejan de asistir a debates”.

Gustavo: este es precisamente el momento en el que hay que debatir. Estamos en un punto crítico para Colombia y ahora, más que nunca, tenemos que exigir garantías y transparencia en el proceso electoral. https://t.co/bXkmLWDabC — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) March 21, 2022

“Esto busca evitar la comisión de errores (...) El candidato se desgasta menos, tiene que justificar menos los ataques de los demás candidatos que, desesperadamente, quieren verse ante la opinión como las mejores opciones”, afirmó el experto.



De igual forma, otros de los competidores de Petro también se refirieron a su decisión, entre ellos Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia, y Sergio Fajardo, de la Centro Esperanza.



Precisamente en un debate en RCN Noticias, Gutiérrez afirmó que “la democracia no está en riesgo en ninguno de nosotros, está en riesgo con el que no vino: con Petro”, y agregó que el candidato “no viene porque Colombia ya no cree sus mentiras, porque mintió con el tema de pensiones y con el de salud y sabe que no puede perder más apoyos”.



Y Fajardo le envió un mensaje directo: “Gustavo: este es precisamente el momento en el que hay que debatir. Estamos en un punto crítico para Colombia y ahora, más que nunca, tenemos que exigir garantías y transparencia en el proceso electoral”.

