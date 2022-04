La representante a la Cámara Katherine Miranda publicó el pasado domingo, 24 de abril, en su cuenta de Twitter una imagen de una valla publicitaria con una diatriba en contra del candidato presidencial Gustavo Petro.



(Le puede interesar: ¿Por qué votar en Colombia no es obligatorio?).

El anuncio que se ve en la imagen, y no tiene la firma de ninguna campaña, dice: "Su pacto no es con la ciudadanía, es con los corruptos. P de Pacto, P de Picota, P de Petro".

Miranda, sin mencionar la locación del cartel, expresó su inconformidad al comparar este hecho con una situación similar que ella vivió: "A ver, @CNE_COLOMBIA. ¿Por qué no les hacen bajar esas vallas? Yo decía verdades y me censuraron… ¿Y aquí que mienten y hacen campaña sucia si les gusta?", manifestó.



(Además: Petro cuestiona el apoyo a Gutiérrez: 'El verdadero liberalismo no es así').

A ver @CNE_COLOMBIA por qué no les hacen bajar esas vallas?



Yo decía verdades y me censuraron…



Y aquí que mienten y hacen campaña sucia si les gusta? pic.twitter.com/92Pvh5Gc1s — KATHERINE MIRANDA (@MirandaBogota) April 24, 2022

En días anteriores, Federico Gutiérrez, candidato presidencial del Equipo por Colombia, tuvo que desmontar varias vallas de su campaña ubicadas en Cali y Pereira, pues superaba el número máximo permitido por cada ciudad.

La Resolución 0693 del 19 de enero del 2022, impulsada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), estableció que, para las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, el tope de anuncios de cada aspirante a la Presidencia por municipio será de de 8 vallas publicitarias. En Bogotá,el número aumenta hasta 16.



(No deje de leer: No va más el pico y cédula en la frontera con Venezuela).



POLÍTICA