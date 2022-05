El candidato presidencial Gustavo Petro llegó en la mañana de este domingo a su puesto de votación, el colegio Marco Antonio Silva, pero pasó cerca de una hora hasta que finalmente depositó la tarjeta electoral en la urna.



Una de las causas de la demora sería que el candidato olvidó llevar su cédula -el único documento válido para votar-. Esto es lo que se sabe al respecto.

Petro y sus acompañantes llegaron al puesto de votación a las 9:27 a.m., según informó CityTv, pero el candidato no votó inmediatamente.



En un primer momento, la explicación que circuló fue que el aspirante había olvidado su cédula de ciudadanía y su equipo la estaba llevando al colegio Marco Antonio Carreño Silva.



Por su parte, el equipo de campaña informó que la causa de la demora estaba relacionada con que el candidato y su familia estaban esperando la llegada de su hija mayor y de la nieta de Petro.



Un reportero gráfico de EL TIEMPO informó, además, que el mismo candidato le confirmó a una periodista que el retraso estuvo relacionado con ambas situaciones: la cédula y sus familiares.



Petro explicó que su cédula se había extraviado en una de las camionetas de su esquema de seguridad. Y también le dijo que, efectivamente, estaban esperando a su hija y a su nieta.



Finalmente, sobre las 10:30 a.m., Gustavo Petro depositó su voto en la urna. Media hora después compartió en su perfil de Twitter una fotografía en la que le informaba a sus seguidores que ya había sufragado. Además, invitó a asistir a las urnas.

Invito a toda Colombia a las urnas, juntos cambiemos la historia del país. pic.twitter.com/aSuALBtndd — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 29, 2022

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, ejerció su derecho al voto en Bogotá acompañado de su esposa Verónica Alcócer y de su familia.