Este domingo se definirá al próximo presidente de la República entre el economista y senador Gustavo Petro, y el ingeniero civil y exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández.



La jefatura de Estado, se disputa entre ambos aspirantes y aunque el resultado de las urnas es incierto, algo que sí está claro es que quien quede en segundo lugar podrá ocupar una curul en el Legislativo, por derecho adquirido.

Tal fue el caso para Petro en las pasadas elecciones de 2018, pues al no lograr la mayoría de los votos, decidió acceder a la curul en el Senado de la República, por su partido Colombia Humana. En esta oportunidad, el aspirante ha manifestado que mantiene firme su convicción por convertirse en el presidente.



Además, ha sido claro al señalar que si pierde no volvería a participar en los próximos comicios por la Presidencia de Colombia, aunque no ha rechazado la posibilidad de continuar legislando, sí ha expresado que en caso de no ganar las elecciones presidenciales de este 19 junio, tendría que evaluar si acepta la curul en el Senado.



“No me gustaría, no es algo que me emocione en este momento. Yo trabajo muy bien cuando siento pasión por lo que hago”, manifestó Petro en entrevista con Noticias RCN.

Gustavo Petro obtuvo el 40 por ciento de los votos en la primera vuelta presidencial de 2022. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Petro se ha desempeñado como senador durante dos periodos entre el 2006 y 2015 y 2018 y 2022, el actual periodo legislativo que concluye el próximo 20 de julio.



Para varios observadores, su paso por el Congreso ha sido uno de los elementos que ha formado a Petro en la discusión política, en la controversia, pero también en la denuncia, de la que se recuerdan sus debates de control político por actos de corrupción de servidores públicos o por la relación de una parte de la clase política con paramilitares.



Y ahora, a escasas horas de que el mandato presidencial pase a un nuevo sucesor, es incierto si el líder del Pacto Histórico estaría dispuesto a continuar con su ciclo político como representante de la oposición en Legislativo, pues como él lo ha expresado, su objetivo es poder consolidar una "fuerza política del cambio" a través de la coalición que respalda su aspiración para estos comicios.

¿Petro aceptará los resultados?

Un asunto que se mantiene en vilo para la segunda vuelta presidencial es si cualquiera de los candidatos presidenciales aceptarán los resultados de las urnas y reconocerán su legitimidad después de que se reciba el reporte del preconteo informado por la Registraduría Nacional.



Gustavo Petro aseguró que analizará lo que suceda para ver si reconoce o no el resultado de la elección presidencial. “Ellos quieren que diga acepto. No, voy a mirar”, señaló en entrevista con el medio radial La W.



Por lo pronto se sabe que el líder del Pacto Histórico estará este domingo 19 de junio, desde el Movistar Arena en Bogotá, junto con su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, su familia, miembros de su coalición política y prensa, a la espera de los resultados del preconteo de la elección presidencial.

