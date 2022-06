¿Quién grabó? ¿Hubo una 'chuzada' a la campaña del Pacto Histórico? ¿Uno de los miembros de la cúpula de la campaña presidencial del aspirante que puede convertirse en el próximo jefe del Estado filmó las reuniones para sacarlas a la luz? En ese caso, ¿quién es el autor de la filtración? ¿Hay actuaciones ilegales en el contenido de las conversaciones o son afirmaciones, obviamente escandalosas, pero sin consecuencias penales? ¿Afectará el resultado electoral esta tormenta desatada a solo diez días de ir a las urnas? ¿Por qué en todos los vídeos aparece el senador Roy Barreras? ¿Qué hará ahora el senador Gustavo Bolívar quien dice sentir vergüenza?



Estos son algunos de los interrogantes que gravitan entre los colombianos tras conocerse una serie de videos de algunos de las figuras más importantes de la campaña del candidato presidencial Gustavo Petro.



Para algunos analistas, lo ocurrido demuestra el bajo nivel en el que cayó esta justa electoral. Otros lamentan que en la historia política del país, los golpes bajos han sido la constante pero que en los últimos tiempos se han hecho más evidentes por las nuevas herramientas que brinda la tecnología.



El 17 de mayo de 2014, a pocos días de la primera vuelta presidencial, el país se sorprendió al ver un video del entonces candidato presidencial del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, con el hacker Andrés Sepúlveda, en el que hablaban de supuestas estrategias para atacar el proceso de paz con las Farc.



Sepúlveda, según las autoridades, estaba intentando hackear y conseguir información sobre los negociadores de paz. Zuluaga y el “asesor espiritual” de la campaña, Luis Alfonso Hoyos, fueron señalados e investigados por su supuesta relación con el hacker Sepúlveda.



Aunque el excandidato presidencial uribista insiste en que fue un “montaje”, no se sabe si el impacto de este video en algunos sectores de la opinión pública pudo haber sido uno de los factores que llevó a que la Presidencia de la República se le escapara de las manos en ese momento.



En la noche de este miércoles parece haber sucedido algo similar y fue la filtración de unos videos en los cuales algunos asesores de la campaña de Petro hablan sobre estrategias contra otros aspirantes presidenciales y acerca de hechos puntuales con los que la candidatura ha sido relacionada como, por ejemplo, las visitas a detenidos por delitos de corrupción en La Picota.



En la mayoría de las grabaciones aparece el senador Roy Barreras, uno de los jefes de debate de Petro, y habla, en presencia del propio candidato, de “dividir al centro”, de “atacar” a aspirantes presidenciales, como el exministro Alejandro Gaviria y el exgobernador Sergio Fajardo, y de la posición de varios impulsores de la campaña sobre la presencia de Piedad Córdoba, entre otros.

Como en ninguna parte del mundo, la sociedad colombiana podrá ver todas las reuniones privadas de un movimiento político.



Que sea. No tenemos ningun temor de ello. Que la gente sepa cuanta mentira se ha arrojado sobre nosotros y sepa quienes y como somos al desnudo. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2022

En otro video el congresista habla de las “visitas a las cárceles” y al “pabellón de extraditables” de “dirigentes del Pacto Histórico ofreciendo la no extradición a los extraditables”. Hace algunas semanas se conoció que Juan Fernando Petro, un hermano del candidato presidencial, estuvo en la cárcel La Picota reunido con algunos de ellos.



"Eso lo van a sacar pronto. Hay que estallarlo, les decía yo ahora, como cuando tú estallas controladamente un explosivo. La campaña tiene que advertir y descalificarlo y no salir a dar explicaciones. ‘No, es que la persona que fue quería decir otra cosa, que la extradición es una cosa neocolonial y no sé qué’” cosas, dice Barreras



Sobre este punto Barreras afirmó este jueves, en Blu Radio, que se estaba hablando de desligar a la campaña de este tipo de actividades y que se dijera que quienes hacían esos ofrecimientos a nombre del Pacto Histórico no tenían autorización para ello.



Por el momento, la estrategia de la campaña parece ser limitar las apariciones en medios de Roy Barreras y delegar la vocería en otro de los jefes de debate, Alfonso Prada, quien dio a conocer un comunicado y una posición oficial de la candidatura de Gustavo Petro. Nada más, al parecer.

Lo cierto es que tras conocerse estas grabaciones surgen algunas dudas, las cuales, posiblemente, se irán resolviendo con el paso de los días. La primera de ellas es quién realizó estas grabaciones y quién las filtró a los medios de comunicación.



Por el contenido de los videos es muy posible que sea una persona del interior de la campaña y que tenía acceso a reuniones de esta naturaleza, en las que analizaban y planteaban las estrategias políticas contras los rivales electorales de Petro.



Y varias personas se preguntan por qué en la mayoría de las grabaciones el que aparece es Roy Barreras, cuando los cuadros directivos de la campaña del Pacto Histórico están conformados por varios dirigentes políticos, los cuales tienen diferentes funciones clave dentro de la aspiración del senador de izquierda.

Me indigna que digas qué hay gente del Pacto Histórico ofreciendo no extradición a presos de la Picota. Eso es falso y empaña una campaña limpia donde hemos dejado el alma en cada rincón de Colombia. Te invito a que digas quienes han hecho ese ofrecimiento. El país debe saberlo. https://t.co/pbJLkhSImS — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) June 9, 2022

En la mañana de este jueves se presentó un rifirrafe entre Barreras y el senador Gustavo Bolívar, muy cercano a Petro. Bolívar manifestó: “Hay gente que resta más de lo que suma. Siento vergüenza. El silencio no es una opción. El cambio se hace de manera decente o no lo es”.



Roy afirmó: No hay nada de que avergonzarse senador @GustavoBolivar. No caigas en la trampa. La campaña es victima de CHUZADAS E INFILTRACIONES ILEGALES . Es WATERGATE! Espían, Graban y filtran las conversaciones privadas! Eso es delito! Nosotros conversamos! Ellos chuzan y delinquen!”.



Y Bolívar le envió un mensaje a Barreras: “Me indigna que digas qué hay gente del Pacto Histórico ofreciendo no extradición a presos de la Picota. Eso es falso y empaña una campaña limpia donde hemos dejado el alma en cada rincón de Colombia. Te invito a que digas quienes han hecho ese ofrecimiento. El país debe saberlo”.



