El proceso de empalme entre el gobierno saliente del presidente Iván Duque y el del electo, Gustavo Petro, comienza formalmente hoy.



Ayer se supo quiénes serán los encargados de liderar dicha actividad en cada una de las carteras y los diferentes sectores. Además de los cuatro coordinadores generales, se publicaron 32 nombres para liderar el trabajo en sectores concretos. Y estos son algunos de los más conocidos.

Como estaba previsto, el encargado de realizar el proceso en el Ministerio de Hacienda será el economista José Antonio Ocampo, quien suena con insistencia para ser el titular de esa cartera a partir del 7 de agosto.



El nombramiento de Ocampo para hacer el empalme envía muchos mensajes, pues en el área de la economía hay grandes retos relacionados, entre otras materias, con las cuentas fiscales del Gobierno y su nombre genera tranquilidad en sectores.



Mientras tanto, en Educación el encargado de liderar dicho trabajo será el exministro Alejandro Gaviria, quien viene de ser precandidato presidencial en la Coalición Centro Esperanza.



Tras salir del Ministerio de Salud, Gaviria fue rector de la Universidad de los Andes, una de las más destacadas a nivel nacional. Ahora no se descarta que sea el titular de la cartera educativa.



En cuanto al empalme con la Presidencia, el encargado es el senador liberal Luis Fernando Velasco, una de las primeras fichas del liberalismo en llegar a apoyar la candidatura presidencial de Petro.



El empalme en el Ministerio del Interior estará liderado por Alfonso Prada. Él viene de ser director del Sena y secretario general de la Presidencia. Y suena para quedarse en el gabinete.



Uno de los nombramientos que llamaron la atención fue el del exministro Antonio Navarro, quien liderará lo referente a Minas y Energía. Navarro no solo fue miembro del M-19, movimiento en el cual también estuvo Petro, sino que durante muchos años fue el compañero de fórmula del hoy presidente electo.



En Planeación estará Cecilia López Montaño, quien ha sido exministra, exsenadora y precisamente ya fue directora de esa entidad.



Para todo el sector del deporte, la designada por Petro fue la medallista olímpica María Isabel Urrutia, quien también fue congresista. Hay quienes dicen que podría estar en el ministerio de ese sector.



Y al frente del sector agropecuario estará Jennifer Mojica, quien trabajó en el Incoder, en el Ministerio de Agricultura y es experta en el tema de tierras.



Para el Ministerio de Salud la coordinadora es la médica Carolina Corcho, que no solo conoce mucho del tema, sino que también suena con insistencia para ser la titular del cargo.



En materia de lucha anticorrupción se escogió a Iván Velásquez, en su momento el magistrado estrella en la investigación contra la ‘parapolítica’. Y Álvaro Leyva, el único ministro designado por Petro (como canciller) estará a cargo del empalme en lo que corresponde a los asuntos de relaciones exteriores.



El comunicado

Arranca primera reunión de empalme entre el gobierno entrante y saliente



• Los delegados del presidente electo, Gustavo Petro, asistirán este miércoles a las

reuniones de subcomités sectoriales que tendrán lugar en la Casa de Nariño.

Bogotá, 28 de junio de 2022



En la mañana de este miércoles 29 de junio se llevará a cabo la primera reunión de empalme entre el gobierno entrante del presidente electo, Gustavo Petro, y el saliente, Iván Duque, la cual tendrá lugar en la Casa de Nariño a partir de las 10:00 a. m.

Los sectores de Transporte, Comercio y Función Pública ocuparán la agenda del día,

encabezados por Constanza García, María Fernanda Valdés y César Manrique,

respectivamente.



Al encuentro se llega tras la conformación de 23 equipos de empalme encabezados por las 23 personas delegadas por parte del presidente Petro, más 10 responsables que tendrán a su cargo la recolección de la información en temas trascendentales para el gobierno entrante.



Estos temas prioritarios son Inclusión Social y Reconciliación, Hidroituango, Metro de

Bogotá, Crisis de hambre, Monómeros y Ferticol, Banca Pública, Juventud, Poblaciones,

Anticorrupción y Drogas y Narcotráfico.



El jueves de esta semana continuará el proceso de empalme en los sectores de Defensa y Vicepresidencia; y el viernes se concluirá un primer proceso con Cancillería, Deporte, Vivienda, Minas y Energía, Agricultura y Ambiente.



La próxima semana, a partir del martes 5 de julio, el proceso de empalme será por cada una de las 190 entidades de la nación, por lo cual, serán conformados equipos liderados por las 190 personas que delegue el presidente electo para llevar a cabo este proceso.



Este martes, el equipo de empalme de Gustavo Petro se reunió en jornada continua en el Hotel Hilton, de Bogotá para ultimar los detalles y protocolos de cara a este primer

encuentro para la transición.