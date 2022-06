El aspirante a la Presidencia de la República Gustavo Petro habló con 6 AM de Caracol Radio y se refirió a los videos que se publicaron en la tarde del pasado martes en los que se ven distintas reuniones entre integrantes del Pacto Histórico.



"Estamos hablando quizás de la actividad de rastreo, seguimiento, interceptación más grande que un movimiento político haya sufrido en el continente americano al menos en la historia contemporánea" es una de las declaraciones destacadas del candidato en su paso por el medio citado este viernes, 10 de junio.



(Le puede interesar: Clara López se toma con buen humor los videos).

Inicialmente, el líder del Pacto Histórico aseguró que el material audiovisual no fue difundido por uno de sus copartidarios: "Las grabaciones tienen que ver con los enlaces de Zoom de la plataforma de Colombia Humana y no son entregadas por alguien de la campaña, eso lo verificamos ayer. [...] Las grabaciones fueron hechas por alguien ajeno a la campaña", aseveró.

Petro aseguró que no tiene "nada que temer"

Facebook Twitter Linkedin

Roy Barreras, jefe de debate del Pacto Histórico. Foto: Semana

Además, el exalcalde de Bogotá reiteró que no tiene "nada que temer", puesto que en los videos no han aparecido las confirmaciones de afirmaciones que él dijo que se han hecho sobre sus propuestas como que va a "quemar iglesias", "expropiar" o "volver a Colombia como Venezuela".



Sobre lo anterior, Petro enfatizó: "Algún videíto debería aparecer, pero no hay ninguno".

Con respecto a esa situación, el candidato presidencial expresó que "durante años, con centenares de millones de pesos, con todo el aparato y radiación de la propaganda oficial" la opinión nacional ha sido manipulada y engañada, según él, con distintas ideas.



"Ayer decían que mi viaje a Honda, donde dormí en la casa del pescador, era para un rito satánico. Así van manipulando, rincón tras rincón, a un electorado que no está preparado para recibir esa información y dirimirla", indicó el aspirante al respecto.



(Conozca más: 'El segundo gobierno de Uribe fue pésimo': Rodolfo Hernández).

"Los videos que han salido están recortados"

Gustavo Petro reafirmó que "los videos que han salido están recortados" y le ha solicitado a Revista Semana que los ponga todos en internet "para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda explorar ahí, porque es lo mejor a verlos editados".



Además, el exalcalde de Bogotá se refirió a las visitas a las prisiones que se mencionan a partir de los videos: "Yo vi una ayer donde hablan de las cárceles, recortada al principio y al final, de unos parlamentarios usando la plataforma de Colombia Humana haciendo unas acusaciones muy graves que se nos hicieron en el mes de abril donde se afirmaba que estábamos cambiando votos por rebajas de penas, que nunca jamás. Ni pensarlo".

Al respecto, añadió: "El video está cortado, si lo hubieran puesto un poquito antes, lo que dice Roy es que él sabe que la prensa va a publicar que miembros del Pacto Histórico va a publicar. Quitaron ese pedacito que es la clave, ahí se está analizando una información que se publicará".



Incluso, afirmó que lanzó un trino en ese momento, ya que tenía información de que Piedad Córdoba fue quien estuvo en las cárceles "para hablar con extraditables", por lo que prefirió prevenir el golpe diciendo que apartaba a la senadora de su campaña.



(Infórmese: 'Solo digno de dictaduras': Petro sobre entrevista a Hernández).

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro y Piedad Córdoba. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Las estrategias contra otras campañas

Facebook Twitter Linkedin

Sebastián Camilo Guanumen Parra, estratega de comunicaciones de Gustavo Petro. Foto: Twitter: @GuanumenSeb

Gustavo Petro también habló sobre Sebastián Camilo Guanumen Parra, miembro del equipo de prensa del Pacto Histórico y quien propuso "atacar a Fico".



"Yo tengo un director de comunicaciones que tiene unos equipos y gente que trabaja en ese frente para comunicar, entonces toman un video de un muchacho de apellido Guanumen, quien no es nuestro director de comunicaciones, solo está haciendo propuestas. La conducción de la campaña fue escuchar miles de personas, unos con ideas muy acertadas o desacertadas, pero hay unos directores que toman las decisiones estratégicas, una de ellas yo mismo", enfatizó el candidato.

Sobre las declaraciones en las que Roy Barreras propuso "dividir al centro" y llamó "amenazas" a Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, Petro explicó que ese video es de octubre del 2021 y lo que allí se dice no es la determinación final sobre la Coalición Centro Esperanza, ya que el Pacto Histórico aún no existía.



"La precisión que yo tomé fue invitarlos a una consulta única, y la hice pública en un comunicado y entrevistas. Fue una decisión estratégica, en mi opinión no estaba desacertada en el momento. Hay opiniones diferentes, es el proceso en toda organización política que se reclame de ser democrática", indicó el aspirante que fue la posición oficial frente a dicha agrupación.



(No deje de leer: Tormenta política por videos que revelan tácticas de campaña de Petro).