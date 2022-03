Temas como salud, relaciones internacionales y mecánica electoral, entre otros, fueron algunos de los cuales habló el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro.



Una de las propuestas de Petro que mayor polémica generó fue su modelo de atención en salud y que supondría la eliminación de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) como se conocen hoy.



Según él, habría un “modelo preventivo”, en el que habría una inscripción de “toda la ciudadanía”, médicos “que van al barrio y atienden a todo el que quiera”, sin “necesidad de carné de EPS”, sino con la cédula.



“Si se detecta enfermedad y hay que asistir, me propongo fortalecer la red pública hospitalaria desde el Presupuesto, no a través de las EPS”, afirmó.



Y agregó: “Si se quiere de verdad que no haya filas o que haya remuneración digna para médicos y enfermeras, hay que cambiar la intermediación y esta se llama EPS”, afirmó Petro, quien dijo que “si no, es retórica”.



En cuanto a las relaciones con Estados Unidos en caso de que sea presidente, el candidato del Pacto Histórico afirmó que es necesario incluir dos temas en la agenda: medidas sobre el cambio climático y un “cambio en la política de drogas”.

Sobre esto último, afirmó que es “fundamental” la “posibilidad de garantizar una seguridad alimentaria en Colombia” para que “no haya sembradores de coca” y que “esto significa renegociar el Tratado de Libre Comercio” con ese país “en el punto de la importación de alimentos”.



Uno de los momentos más vibrantes del debate fue cuando se habló de la inclusión de Piedad Córdoba –señalada de supuesta manipulación en la liberación de secuestrados, entre otras faltas– en el Pacto Histórico, la plataforma que apoya a Petro.



El senador afirmó que “el que puso a Piedad en el canje fue Uribe, fue su jefe, Federico”, le dijo Petro al candidato de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez.



“Yo creo que lo hizo mal. Tanto Uribe como Piedad (…) En ese momento estuve en contra del canje humanitario, porque me parecía que era para continuar la guerra y yo lo que quería era acabar la guerra”, dijo el candidato del Pacto Histórico.

Somos millones de colombianas y colombianos los que queremos un cambio, ahora somos la primera fuerza política en Colombia.



Juntos y juntas haremos de Colombia una potencia mundial de la vida.



Ganaremos en primera vuelta y seremos gobierno pic.twitter.com/Y3rMsdW7A4 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 15, 2022

Pero el pulso más intenso sobre el tema fue con la candidata de Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, con quien hubo acusaciones mutuas por vinculaciones de ambos con gobiernos pasados.



La exsecuestrada por las Farc le recordó a Petro que había tenido un cargo diplomático en el exterior en el gobierno del expresidente César Gaviria (1990-1994), a lo que el candidato respondió que aceptó ese cargo porque lo “iban a matar”, pero que después renunció.



Y le recordó a Betancourt una visita que le hizo en esa época, en compañía de Carlos Alonso Lucio, exguerrillero y político, para proponerle “la defensa del gobierno de (Ernesto) Samper (1994-1998)”, cuya financiación fue relacionada con la mafia.



Cuando los moderadores del debate plantearon la renuncia del exministro Óscar Iván Zuluaga a la candidatura presidencial, Petro afirmó que “en Europa no se habla de izquierda y de derecha”, pero que en Colombia sí.



“Aquí deberíamos hablar de una política de la vida o de la muerte (...) En Colombia hemos tenido mucha experiencia en política de la muerte”, afirmó, y agregó que “es el momento de construir una política de la vida”.



En otros temas, el candidato de origen izquierdista afirmó que en Colombia se confunde “democratizar con expropiar” y que varias de sus propuestas están basadas en “democratizar” aspectos como el uso de la tierra y el sistema de pensiones, entre otros.



Acerca de una posible alianza con el Partido Liberal, dijo que “el liberalismo, como espectro ideológico, puede juntarse con el progresismo, puede ser mayoría y puede llevar a Colombia a aplicar la Constitución del 91”.



También reiteró sus propuestas en temas como el sistema de pensiones y los subsidios, y sobre el eventual restablecimiento de las relaciones con Venezuela y con Nicolás Maduro dijo: “Las relaciones diplomáticas se establecen con una Nación, no con una persona. Colombia gana, y más si los norteamericanos van a comprarle petróleo a Venezuela a precio internacional, si se restablecen las relaciones diplomáticas. Salvamos la frontera y se la quitamos a la mafia”.

