"Me han dicho que pulula por Whatsapp la contracampaña diciendo que, al otro día de mi posesión, no habrá diesel. Eso no es cierto porque la capacidad de refinación de Ecopetrol se mantiene hasta que no cambien las tecnologías en el tiempo", fue una de las garantías que les prometió el candidato presidencial Gustavo Petro al gremio transportador en Duitama (Boyacá) este lunes, 6 de junio.



Ahora me encuentro con camioneros y taxistas en Duitama, Boyacá. https://t.co/tbyXQ3Jp9Y — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 6, 2022

Inicialmente, el aspirante presidencial se refirió a los camioneros y a los costos del desplazamiento dentro del país.



"El tema de peajes depende de unos contratos ya firmados, lamentablemente, en esas 4G y en las concesiones viales. Yo quiero, por cada concesión que exista en Colombia, un comité de veeduría de los camioneros para examinar si el contrato se viene cumpliendo", señaló.

También se refirió a la inquietud de los camioneros sobre que, eventualmente, un sistema férreo robustecido en el país pueda quitarles oportunidades laborales.



"Comenzar un sistema férreo no elimina los camiones, como vienen diciendo. Entre más trenes, más camiones. Habría más trenes porque hay más producción. Es decir, más carga. Si hay más carga, hay que llenar los trenes y los trenes se llenan es con camiones", explicó el aspirante presidencial del Pacto Histórico.



En ese sentido, planteó una política económica de corte proteccionista: "Si logramos producir los campos de Colombia —que es lo que proponemos—, protegiéndonos de las importaciones, más carga habrá en Colombia. Es así de simple".

Gustavo Petro se dirige al país en el Debate Definitivo. Foto: César Melgarejo EL TIEMPO.

Con respecto a los taxistas, propuso que aumentar progresivamente la cantidad de taxis eléctricos con el fin de beneficiar la salud de las personas y mejorar las condiciones laborales de los conductores de este servicio.



"A la sociedad le interesaría que los taxis fueran eléctricos porque es salud. Al taxista, si es dueño, le dejaría más margen. El margen permitiría más ingresos. Ingresos que, con la reforma pensional que yo propongo, deberían garantizar seguridad social al taxista conductor", indicó.

Finalmente, frente a plataformas de transporte como las 'mototaxis' o Uber, Petro afirmó que hay que legalizar los servicios que ni el bus ni el taxi están cumpliendo.



"Las aplicaciones están compitiendo en donde el taxista sí está y eso tiene que ver con el desempleo en Colombia. A un taxista lo puede explotar un gran empresario como la plataforma puede explotar al trabajador de un Uber. Allí, en mi opinión, vamos a privilegiar el taxi, pero tenemos que ayudar al conductor de Uber, que a veces es propietario del carro [...] tenemos que darle oportunidades. Si le damos oportunidades para que pueda hacer lo que estudió, el taxista puede tener una mejor estabilidad laboral en el mercado", concluyó al respecto el candidato presidencial Gustavo Petro.



