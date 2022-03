El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, habló sobre las posibilidades de una alianza por la primera vuelta presidencial de este año. En el debate de EL TIEMPO y Semana le hizo un 'guiño' a los sectores del centro.



"En Europa se habla de izquierdas y derechas, pero en Colombia no. Deberíamos hablar de una política de la vida y de la muerte. La injusticia social es muerte. Es el momento de construir una política por la vida", respondió el candidato.



"El hecho de que Sergio Fajardo no este aquí, no lo hace inexistente. No está en el debate pero sí en la política. Sacaron 2,2 millones votos ayer. Existe. Únanse, sería bueno. Yo les propongo: únanse para que aquí pueda haber una mejor competencia. Únanse para que acá haya una mejor competencia. No se dividan", enfatizó Petro.



Y agregó: "Yo convocaría a que todas estas fuerzas democráticas del país se juntaran en una política de la vida. Discutámoslo. Veamos si es posible una agenda por fin. Siempre han gobernado los mismos. Es una democracia hereditaria, entre comillas. Los invito a juntarse alrededor de ese propósito nacional".Ingrid Betancourt y Gustavo Petro tienen fuerte pelea; esto se dijeron

