"Esta es la primera fase de un Acuerdo Nacional, el resultado electoral del domingo abrirá una segunda fase. Aquí se han encontrado gente de diverso origen de todo tipo, una confluencia política como hace mucho no vemos", dijo el candidato presidencial Gustavo Petro, al término de un encuentro con representantes de diferentes sectores.



Este viernes, a dos días de las elecciones de segunda vuelta, el líder del Pacto Histórico convocó un encuentro con algunos miembros de la coalición y también figuras que han expresado su afinidad por la idea de gobierno que tiene Petro, que se encamina a lo que él ha denominado un 'Acuerdo Nacional', con que el que pretende remediar la polarización.

A la reunión asistieron personalidades como el excandidato presidencial y exministro de Salud, Alejandro Gaviria. Además, asistieron otras figuras políticas como Rudolf Hommes, Ramiro Bejarano, Cecilia López, Carlos Enrique Cavelier, José Gregorio Hernández, Luis Eduardo Garzón y Rodrigo Uprimny, entre otros.



Petro señaló que el propósito es lograr una confluencia con representantes de diferentes sectores del país "desde el liberalismo, el conservatismo, las izquierdas, la sociedad, los trabajadores, los artistas y las etnias" siendo frentes que han tenido representatividad en la sociedad.



"Con el voto popular la orden sea: hagan ese acuerdo con toda la Nación, es decir, que la otra media Colombia también llega aquí. (...) Que podamos encontrar el mundo que está hoy buscando otras opciones, se pueda construir a partir del lunes el gran Acuerdo Nacional", dijo Petro.



El dirigente político señaló que el acuerdo sería establecido con personas que "hasta el momento tal vez han sido adversas, pero en realidad es muy poco lo que nos separa", para lograr una "unidad dentro de la diversidad", pero advirtió que no se refiere a que deba haber un pensamiento homogéneo, sino más un "acuerdo plural" que provoque un clima alejado del "sectarismo y el odio".



Por su parte, Alejandro Gaviria resaltó que la convergencia de diferentes representantes nacionales busca establecer el Acuerdo Nacional, para hacer las reformas y las transformaciones que "el país demanda en esta coyuntura".



"Venimos de diferentes historias políticas (...) Tenemos diferentes visiones del cambio social, pero tenemos coincidencias también, la primera de ellas la queremos llamar el pluralismo. Esto es que escuchándonos todos podemos transformar nuestro país", aseguró Gaviria, quien concluyó que la conversación giro en torno a ese asunto.



Y agregó: "Quiero recoger algo que dijo nuestro candidato presidencial, Gustavo Petro, al final y es que la paz de Colombia necesita la reconciliación y la paz política. Y eso también no une a todos, esa convicción de que es llegando a acuerdos que unan a los diferentes como vamos a transformar este país".



Alfonso Prada, jefe de debate del candidato del Pacto Histórico, aseguró que la instrucción dada por Petro, es que para la siguiente semana, tras la elección presidencial, se convoque al mismo equipo "para comenzar a ejecutar y diseñar sobre el terreno el Acuerdo Nacional".



"Esta expresión de Colombia entera está aquí. Solamente voy a destacar un número y es que cuatro expresidentes de la Corte Constitucional, un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, un expresidente del Consejo de Estado, un general de la República, hacen parte de esta foto maravillosa que acepta el acuerdo", concluyó Prada.

