Luego de que en España un juez de la Audiencia Nacional admitió una denuncia en contra de Gustavo Petro, relacionada al secuestro por parte del M-19 del popular periodista Fernando González Pacheco, en 1981, el candidato del Pacto Histórico dijo que este proceso no tiene"ni pies ni cabeza".

En entrevista con Caracol Radio, Petro aseguró que solo conoció a Fernando González Pacheco "por televisión" y que era alguien a quien "quiso mucho, como cualquier niño (...) Me hubiera encantado conocerlo".



"Un señor que no conozco ha venido aquí persiguiéndome, tratando de ver como, en medio de unas elecciones, eso se vuelve noticia, lo intentó aquí en Colombia, no pudo. Entonces está operando ahora en España (...) está intentando ver cómo arma un proceso allá en medio de unas elecciones, pero eso (no tiene) ni pies ni cabeza", dijo.



Sobre el secuestro, Petro aseguró que Pacheco en aquella época "decidió expresarle unas opiniones al país" por medio de una entrevista, y agregó que aquella conversación se dio "a través de una retención porque era clandestina", por lo que el popular periodista duró aproximadamente dos días en manos del M-19.



Cabe resaltar que Fançois Roger Cavard fue quien interpuso la denuncia, bajo el argumento de que durante la militancia de Petro en el M-19 cometió delitos de lesa humanidad por los que no ha sido procesado.



La denuncia ya había sido presentada ante la Fiscalía española, pero se rechazó. Ahora, se deberá establecer si existe competencia y jurisdicción española para "comprobar si procesalmente resulta posible su investigación".



Por otro lado, el candidato también habló sobre el proceso que se adelanta en contra de su contrincante en la contienda electoral, Rodolfo Hernández, quien está imputado por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de consultoría.



Al respecto, Petro dijo: "La justicia es quien lo dice. De todos los 40 candidatos que han pasado, solo hay un imputado por corrupción. Otra tragedia familiar, yo he leído sobre Vitalogic, otra tragedia familiar".



De igual manera, acerca de la segunda vuelta, el candidato aseguró que "a Rodolfo le toca ahora ganar los votos que las maquinarias le consiguieron a Federico. A mí me toca conseguir millón y medio de votos, no es fácil".



"Para quienes estamos en plena idea de cambiar a Colombia significa que Uribe está más vivo que nunca. No le quito el talante a Rodolfo", añadió.



Por último, Gustavo Petro agregó que se encuentra en "un momento precioso" y "le emociona mucho vivirlo como protagonista. Le pido a los colombianos, le pido a Dios y a Jesús que se pueda cambiar a Colombia".

