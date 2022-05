Gustavo Petro anunció un supuesto golpe de Estado que se estaba orquestando en las altas esferas del poder para suspender las elecciones. Por tal motivo, hizo un llamado a los demás aspirantes a la presidencia para hablar del tema. Sin embargo, no extendió la cita a Federico Gutiérrez, ¿por qué?

En el Debate Definitivo organizado por EL TIEMPO y Semana, el aspirante por el Pacto Histórico se refirió a su anunció y explicó la razón por la que no invitó a Gutiérrez.

Las garantías electorales

"El gobierno es el que no está interesado en ese tipo de planteamientos sobre las garantías de las elecciones", dijo en el espacio.



Luego, hizo un contexto de la Ley de Garantías, por la cual se le impide a las entidades estatales celebrar contratos de modalidad directa durante los cuatro meses previos a las contiendas presidenciales.



Además, el exalcalde de Bogotá recordó que la norma se tramitó y expidió durante su paso por el Congreso, tras un consenso con los partidos políticos de oposición y la administración del expresidente Álvaro Uribe.

"Fue hecha como un pacto y fue rota por el actual gobierno (Duque). Se la pasó por la faja y entregó cinco billones de pesos a contratos interadministrativos que en mi opinión terminaron en manos de los candidatos al Congreso de la República. Es decir, dinero que financió las elecciones del 13 de marzo", sentenció.

Petro destacó que la Corte Constitucional hubiera tumbado la reforma a la ley, en busca de mantener las garantías de estas elecciones.

Golpe de Estado

Según Petro, durante los últimos días recibió información de que el Gobierno intentaba poner en jaque, tras la reforma de Ley de Garantías, el proceso electoral. Así que decidió invitar a los demás aspirantes a llegar a la Casa de Nariño para abordar la situación.

"Me pareció bueno un diálogo de candidatos que no estaban con el Gobierno para buscar garantías electorales", concluyó. De esta manera, dijo que no invitó a Gutiérrez porque, para él, es el continuismo y la representación de la administración de Iván Duque.



Federico Gutiérrez. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

¿Qué dijo Federico Gutiérrez?

"Siempre será importante hablar. Yo nunca me negaré a un diálogo. Soy una persona abierta", replicó 'Fico'. Así mismo, aseguró que él no representaba al actual presidente.

"Arranqué esta campaña por firmas. Hay sectores que me vienen acompañando y quieren lo mejor para el país", comentó.

Vale decir que Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo rechazaron el llamado de Gustavo Petro.

