Gustavo Petro sigue en su carrera a la Casa de Nariño. En los últimos días, el candidato presidencial asistió a un conversatorio del canal ‘Caracol’ en el que jóvenes de distintas regiones del país le preguntaban temas coyunturales y sus propuestas banderas para ganar las elecciones del próximo 29 de mayo.



Uno de los cuestionamientos que debió afrontar el actual senador fue sus alianzas políticas con personalidades inmersas en escándalos e investigaciones judiciales.

“Entre sus alfiles más cercanos están Roy Barreras y Armando Benedetti, dos personas investigadas: uno por corrupción y el otro por incremento injustificado. Y ni hablar de Piedad Córdoba”, le dijo Alejandro Morales, de 20 años, estudiante universitario.



El joven continuó nombrando personas que hacen parte de la campaña del Pacto Histórico, como Hollman Morris y Álex Flores, quienes han sido denunciados por supuestos casos de violencia intrafamiliar.



En ese sentido, Morales le preguntó: “¿Con personas así a su lado, usted cree que es el cambio?”



Piedad Córdoba da unas declaraciones a la prensa en su sede de campaña. Foto: Foto: César Melgarejo / CEET

¿Qué respondió Petro?

Decenas de procesos preliminares se abrieron contra mí porque mis contrincantes se dedicaban a tratar de meterme preso FACEBOOK

En un discurso de más de tres minutos, Petro se refirió a los políticos que acompañan su camino a las elecciones. Hizo un recuento del apoyo en las urnas que recibió en las contiendas pasadas y recordó que hay colombianos que prefirieron elegir a Álvaro Uribe.



“Si yo colocara una especie de tribunal donde todo el que haya votado por Uribe no tiene un papel que cumplir en la nueva Colombia, prácticamente estaría condenando a la nación a unos odios”, comentó.



Además, acudió a la frase religiosa de “el que está libre de pecado, que tire la primera piedra” para hacer énfasis en que todos han cometido errores.



“Yo he sido investigado muchísimas veces. Decenas de procesos preliminares se abrieron contra mí porque mis contrincantes se dedicaban a tratar de meterme preso. (…) ¿Algunos de esos culminó con condena contra mí? Ninguno”, aseguró.



Por tanto, tomó su caso para ejemplificar, que según él, estaría ocurriendo lo mismo con algunos adeptos a su candidatura. “Sacan en primera página que están siendo procesados y tú (Morales) ya estás diciendo que son corruptos. Ninguno ha sido condenado”, recalcó, en el espacio de ‘Caracol’.

El senador y miembro de la campaña del Pacto Histórico, Roy Barreras. Foto: Prensa Roy Barreras

Eso sí, Petro anticipó que si algún día hay “indicios fuertes” para decir que hay personas del Pacto Histórico salpicadas por la corrupción, él sería el primero “en decir para afuera”.

¿Qué pasa con sus aliados?

Como lo ha documentado EL TIEMPO, la Fiscalía evalúa el caso de Piedad Córdoba, tras tener información del diputado ecuatoriano Fernando Villavicencio, quien entregó un dossier sobre supuestos viajes y nexos de la senadora electa con Álex Saab.



Gustavo Petro le pidió a Córdoba marginarse de la campaña presidencial “hasta que pueda resolver, ojalá favorablemente, las sindicaciones jurídicas que se le hacen”.



También política tiene en curso una indagación de la Corte Suprema de Justicia por sus supuestos nexos con las Farc, el uso político de su rol de mediadora en liberación de secuestrados y unas supuestas comisiones de dinero que habría recibido por gestionar pagos de deudas del régimen venezolano, reportó la Unidad Investigativa de este diario.

Armando Benedetti en la Corte Suprema de Justicia. Foto: Mauricio Moreno -EL TIEMPO

Armando Benedetti, así mismo, tiene un proceso en la Corte por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, recusó a la magistrada Cristina Lombana que lo investiga y se espera conocer cómo avanza el trámite.



Por su parte, el también senador Roy Barreras tiene un proceso abierto en la Corte por supuestos casos de corrupción. No obstante, él ha dicho que no ha sido notificado formalmente sobre las indagatorias.

