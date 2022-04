En entrevista con la W radio el candidato presidencial de la coalición Pacto Histórico, Gustavo Petro. Este dijo que Iván Moreno, quien está condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá, le sugirió a Petro "ser constructor del perdón social".



A la pregunta de ¿Qué hacía Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro, en la cárcel La Picota?, el candidato presidencial respondió: "hablando con Iván Moreno, que es el que yo metí a la cárcel por el carrusel de la contratación de Bogotá, parapolítico, es corrupto, fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal, lo que é nos ha sugerido es ser constructor de algo que yo he propuesto que se llama el perdón social. Y eso se está discutiendo dentro de las cárceles.



Una lluvia de críticas le cayeron a Gustavo Petro luego de este pronunciamiento. Razón por la cual aclaró a través de su cuenta de Twitter: "El perdón social es social. Sin perdón no hay reconciliación. Si el país ha vivido décadas de violencia, la única manera de saldar las heridas es a partir de un inmenso perdón global. El perdón social es un proceso histórico que implica justicia reparativa y verdad".

El perdón social no es impunidad, es justicia reparativa. El perdón social no es encubrimiento, es un proceso de verdad histórica



El perdón social no es ni jurídico, ni divino, es un perdón terrenal de la ciudadanía



El perdón social no lo ordena el presidente, sino la sociedad — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 13, 2022

Y agregó: "No se trata como perdonar al ñoño, se trata de como nos perdonamos entre todos y todas como sociedad, en cada territorio concreto, para no seguirnos matando los unos a los otros. Para cesar definitivamente la violencia".



"El perdón social no es impunidad, es justicia reparativa. El perdón social no es encubrimiento, es un proceso de verdad histórica. El perdón social no es ni jurídico, ni divino, es un perdón terrenal de la ciudadanía. El perdón social no lo ordena el presidente, sino la sociedad", afirmó el candidato.



