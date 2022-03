Luego de los resultados este domingo de las elecciones legislativas y las consultas de las coaliciones para definir un candidato a la Presidencia, EL TIEMPO y la revista Semana realizan el primer gran debate con los aspirantes presidenciales para los comicios del próximo 29 de mayo.



Gustavo Petro llega a la cita después de que su coalición lograra la votación más alta entre las tres alianzas que se midieron en las urnas este 13 de marzo. En estos comicios, el Pacto Histórico alcanzó, con el 99,76 por ciento de las mesas informadas, 5'806.278 votos, de los cuales el 80,51 por ciento fueron por el exalcalde de Bogotá.



El candidato del Pacto Histórico comenzó su intervención destacando el resultado que obtuvo su coalición en los comicios legislativos, obteniendo, por el momento, 47 curules entre Senado y Cámara.



Petro indicó que están "cerca" de obtener una victoria en primera vuelta presidencial y puso como ejemplo que su movimiento obtuvo el 47 por ciento del total de los votos de las consultas.



"Esto es un indicador fuerte (...) Pero hay que ampliarnos más, no se puede ser soberbio. Tenemos que ser humildes y aceptar que más personas, más fuerzas sociales, más fuerzas políticas, todas democráticas. Los únicos que no caben aquí son los corruptos y los genocidas", detalló el exalcalde de Bogotá.



En medio del debate, la candidata de Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt, le cuestionó a Petro la presencia de Piedad Córdoba dentro de su coalición y el mensaje que realizó este domingo en su cuenta de Twitter, en donde el candidato le dijo a sus seguidores que recibieran el pago por el voto, en el caso de que algún corrupto les hiciera el ofrecimiento, y posteriormente votaran por él.



"Los que se ponen bravos porque yo pido que le hagan 'conejo' al Ñeñe (Hernández) son los que quieren que el Ñeñe compre los votos. Ahora hay muchos ñeñes, millones de dólares en la campaña electoral. ¿Le pone 'conejo' el pueblo a los que compran o permite el pueblo que los que compran votos los compren?, ¿cuál de las dos? Yo digo: 'pónganle conejo. No se deje engañar, no venda el voto'", indicó.



Noticia en desarrollo...

