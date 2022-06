Pese a tener que enfrentarse a un candidato que pocos se esperaban, como Rodolfo Hernández, y a que las primeras mediciones de intención de voto lo ubican detrás de él en el segundo lugar, Gustavo Petro no pierde la calma y el optimismo en que va a ganar la Presidencia de la República.



En esta entrevista con EL TIEMPO, el candidato del Pacto Histórico insistió en que solamente necesita un millón de votos para ganar, explicó en qué consiste el “acuerdo nacional” que le propuso a su rival en las urnas y afirmó que si llega a la jefatura del Estado el primer proyecto de ley que presentará será la ratificación del Acuerdo de Escazú, que sigue atascado en el Congreso, en estos momentos.



Tras una semana de la primera vuelta, ¿cómo está viendo el panorama electoral?

Creo que toda la votación conservadora de este país, en términos de la gente que realmente no quiere el cambio, se aglutinó en la otra candidatura. Y lo contrario, un sector de la sociedad que quiere que este país cambie, se unió al lado nuestro. No creo que sea una reproducción del viejo uribismo-antiuribismo que Uribe usó para generar una construcción de sectarismos y odios. A pesar de que hay una distancia política entre un sector y otro, se pueden construir las avenidas, los consensos de las grandes reformas.



Las primeras mediciones de intención de voto no son favorables para su campaña. ¿Cómo analiza esos resultados?

Esa ha sido una imagen que se ha querido poner en la mente de los colombianos desconociendo que yo gané en las elecciones. No es una encuesta, fue la realidad, que mostró el triunfo de Petro, por segunda vez, en esta campaña. De ahí partimos. Aquí lo que hay es la intención de ver cómo las maquinarias de Fico pudieran trasladarse y ahí va a haber las primeras dificultades. Las primeras mediciones muestran un empate técnico. Esa pareciera ser la circunstancia, con tendencia a la baja de Rodolfo y de crecimiento nuestro.



¿Usted contempló seriamente que Rodolfo Hernández podría pasar a la segunda vuelta?

Sí, aquí fue estudiada esa posibilidad.



¿Entonces no lo sorprendió?

No. Se veía muy claramente en las tendencias. El segundo siempre fue Hernández. Federico nunca conquistó esos espacios de opinión ni el voto uribista. Rodolfo fue mucho más capaz en eso a través de su carácter.



Hay quienes dicen que con el paso de Rodolfo Hernández a la segunda vuelta usted perdió el discurso contra el Gobierno, contra Duque y contra el continuismo. ¿Eso es cierto?

El continuismo va a entrar allí, va a intentar ser gobierno. Eso dependerá del resultado electoral. La corrupción está ahí. Incluso en la misma familia del candidato. Incluso en el candidato. Los indicios son muy fuertes alrededor de una persona que realmente es un hombre de negocios, que cuando entra a la política la usa para hacer negocios y esa es la definición de la corrupción. Aquí lo que queremos es acabar con la corrupción. Una Colombia igual a la que tenemos hoy estaría allí; una diferente, que no significa simplemente un cambio de gobernante o partido, sino de la visión económica, social y del mundo, está acá.

De Mockus admiro muchas cosas. Tratar de meterle razón a la política, pero sobretodo su coherencia.



No es solo un discurso anticorrupción, es no ser corrupto.



¿Qué busca exactamente la propuesta que le hizo a Rodolfo Hernández de un acuerdo nacional?

Cambiar la dinámica de la política en Colombia, por lo menos la que se ha construido durante todo el siglo XXI, que es sectarismo y odio. Ustedes le llaman a eso polarización. Yo le llamo sectarismo y odio. No es que Colombia tenga posiciones diferentes en política. Eso se da en toda democracia. La diferencia incluso constituye una riqueza. La diversidad misma colombiana, étnica, regional, provoca diferenciaciones políticas. El problema es cuando esas diferencias políticas se tramitan vía sectarismo y odio, que es recurrente en la historia.



¿Y en este caso entonces qué pasaría?

Que si soy presidente, cambio totalmente esa lógica. Lo que hago es invitar al candidato de la oposición, porque Rodolfo quedaría allí, a dialogar con nosotros de manera inmediata. Cambia totalmente la lógica del sectarismo, no de las posiciones diferentes, porque las seguirá habiendo. Si logramos acuerdos en temas fundamentales para la sociedad colombiana, como las pensiones, la reforma tributaria y la visión económica hacia, por ejemplo, reconstruir el proceso de paz y puntos de acuerdo fundamentales, cambiamos la lógica de la política del siglo XXI.



¿Y usted espera que si él es el Presidente lo invite a lo mismo?

Sí claro, podría hacerlo si quiere también destruir esa lógica del sectarismo y el odio.



¿Podría decirse que esta propuesta también buscaría una especie de compromiso por parte de Rodolfo con algunas propuestas suyas?

No. Es mi compromiso como posible gobernante de cambiar la lógica de la política de Colombia que lleva a la violencia permanentemente.



¿Es decir que si Rodolfo Hernández es elegido, usted no pelearía con él ni sería su enemigo?

En democracia, cuando hay segunda vuelta, el que gana es el gobierno y el que pierde es la oposición. Si yo gano, él es la oposición. En una democracia oposición y gobierno no deben odiarse, deben obviamente criticarse, si es el caso, controlarse o construir perspectivas comunes.



Mucha gente dice que en la primera vuelta se demostró que la mayoría de la gente quiere el cambio, pero todavía hay temor a elegir a un exguerrillero con ideas de izquierda como Presidente. ¿Usted qué opina?

En cualquier persona siempre habrá temores. La realidad de las elecciones es que hubo 8,5 millones de electores que apostaron firmemente por cambiar a Colombia con Petro y Francia Márquez. No comieron de la piel, del racismo, del sectarismo, del prejuicio de las campañas que generaban miedo o temor. Esa fue una fuerza fundamental y solo se necesita, hoy por hoy, de acuerdo con esos tracking que se han publicado, un millón de personas más. Estamos muy cerca.

¿Por qué un millón de personas?

Porque vamos en 45 por ciento y los cinco puntos restantes son un millón de personas.



¿Y cómo va a hacer en estas dos semanas de campaña para conquistar ese millón de votos?

Lo primero es que si usted observa el resultado del domingo, las regiones que votaron mayoritariamente por Petro tuvieron más alta abstención. Las que votaron por Rodolfo tuvieron menos abstención y ahí hay un campo bastante grande. Hay una tendencia hoy ante un candidato que era desconocido el domingo, que provoca un salto, una sorpresa, porque la mayoría esperaba otra cosa. Nosotros esperábamos que él ganara, pero la mayoría de la sociedad pensaba otra cosa y no tenía los mismos elementos de juicio. Esa sorpresa es seguida por una búsqueda de la ciudadanía de saber de quién se trata. En eso creo que no le está yendo bien.



¿Por qué?

Porque de la idea de que es un candidato anticorrupción, lo que va a apareciendo es que está acusado de corrupción y en una fase elevada por la calidad y la gravedad de los indicios. Ya está en manos de los jueces, no de los fiscales. Eso provoca, incluso, que si fuese elegido, entraría a la Corte Suprema con un grave problema para Colombia.



¿Cuál sería ese problema, según su análisis?

Que en la norma colombiana si un presidente pasa a ser juzgado, no investigado, sino juzgado por la Corte Suprema, se le suspende inmediatamente. Entonces estaríamos ad portas de un gran problema jurídico. Si es elegido y se aplica la norma, debe ser suspendido. Eso haría que un candidato responsable, si está en un problema de esa magnitud, no siga. A mí me han denunciado más de cien veces, pero nunca los procesos han superado la etapa preliminar o algo así. Pero si cualquier candidato está en ese nivel, que ya no es de investigación, sino de juicio, no debería ser candidato. Ahí no veo que pueda conservar sus grandes banderas. No es posible luchar contra la corrupción si se está enjuiciado por ello.



¿Cómo es el proceso que se abrió contra usted en España por el secuestro de Pacheco y qué tanto lo puede afectar?

Esa es una composición de la alianza entre la extrema derecha colombiana con la española. De facto, casi que automáticamente, el acuerdo de paz con el M-19 no permite procesamientos nuevos sobre hechos que hayan sucedido en el periodo de la insurgencia. No se puede iniciar un proceso con eso que anuncia la prensa en España, sin que haya habido un impulso desde el Estado colombiano. No son los familiares de Pacheco. Los están buscando. Hay que investigar quién inició eso, pero el impulso tiene que haber provenido por alguna sección del Estado colombiano. Eso se llama una ruptura del acuerdo de paz con el M-19 con un objetivo político.



Usted ha dicho que no conoció a Pacheco…

Ni a Pacheco ni al entrevistado, que era Jaime Bateman. En 1981 estábamos bajo estado de sitio con el Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay. En ese entonces, un periodista que entrevistara a un insurgente era castigable. Las entrevistas con Bateman, que estaba proponiendo el proceso de paz, tenían que hacerse bajo la forma de que el entrevistador no era libre, sino que lo habían llevado, pero eso era pactado, porque era la forma de saltar el Estatuto de Seguridad. Pacheco fue muy amigo de nosotros y se volvió, incluso, un impulsor de la paz en ese periodo.

Pero entonces, en otras palabras, ¿usted no tiene nada que ver en ese secuestro?

En ese entonces ni siquiera había salido de la universidad. No había sido concejal de Zipaquirá. Tenía mis ideas y mi militancia, pero yo vivía en mi casa legalmente y solo desarrollaba mi actividad política en Zipaquirá. No conocía incluso Bogotá.



¿La retención de Piedad Córdoba en Honduras días antes de la primera vuelta pudo golpearlo de alguna manera?

Es probable. Es sorprendente. Yo tengo una sospecha ahí, pero, por ahora, considero que lo prudente es que, como lo he dicho antes, ella quede separada. Nunca ha participado en mi campaña y debe pasar por una investigación del cuerpo de ética del Pacto Histórico, no solamente por ese hecho que sobreviene, sino por los anteriores. Cómo a una persona se le ocurre una semana antes de las elecciones, cualquiera que sea el origen del dinero, subirse a un avión con 68.000 dólares, cuando todos sabemos que eso es un problema, así sean legales. No creo que la gente diga que eso tiene que ver con nosotros, pero es algo oscuro, en mi opinión.



¿Descartadas las manifestaciones en plaza pública para el tramo final de la campaña?

Es un cambio de estrategia, no porque las manifestaciones no sean importantes, sino porque hoy estamos bajo otras coordenadas y estas son más la emoción. Nosotros tenemos que guiar las emociones del pueblo colombiano a la razón, no a la sinrazón. Si las emociones del pueblo colombiano son guiadas por la sinrazón, caemos al abismo. Peor que en el tiempo uribista. Si es la sinrazón, la pura emoción la que gobierna al pueblo colombiano, eso lleva a lo que le pasó al pueblo alemán en los años 30: un salto al vacío.



¿Cuál sería su primer proyecto de ley si es elegido Presidente?

Tenemos el Acuerdo de Escazú, que este gobierno dejó empantanado. Para las reformas de fondo hay que elaborar consensos previos y esto tiene que ver con el acuerdo sobre lo fundamental. Esos consensos hacen que los proyectos de ley en el Congreso sean fácilmente tramitables si hay acuerdos, pero en un tiempo de unos meses, mientras se elaboran esos acuerdos.



En esa relación con el Congreso, uno de los primeros pasos sería el trámite del presupuesto. ¿Cómo se imagina ese trámite si es elegido Presidente?

Sí. El Gobierno tiene mucho margen de maniobra en el presupuesto. El problema es que ese proyecto lo debe dejar presentado este gobierno, porque se aplica el año entrante, y en agosto, cuando se posesiona el nuevo mandatario, esa iniciativa ya está en el Congreso.



Pero el nuevo gobierno tiene posibilidad de modificar lo que no le guste…

Sí, tiene que reformularse, pero para eso hay que estar listo. Usted no puede esperar ahí, porque entonces se lo aprueban en el Congreso. Hay que reformularlo planteando los objetivos del programa de gobierno.



Finalmente, ¿qué labor tendría el exministro José Antonio Ocampo en un eventual gobierno suyo?

Hemos estado en conversaciones. No hay decisión. El apoyo que han expresado Alejandro Gaviria públicamente, Cecilia López Montaño, los economistas que han trabajado conmigo antes, como Ricardo Bonilla o el profesor Medina, y la posibilidad de que José Antonio Ocampo ingrese configurarían un equipo poderosísimo, incluso desde el punto de vista de la diversidad de pensamientos económicos, algunos distantes de mí, para encarar la economía colombiana en mi gobierno. Ese es uno de los elementos clave que se ha venido configurando a lo largo de la campaña, pero lo que tendríamos es mucha fuerza de pensamiento económico diverso, con figuras prominentes en esas escuelas de pensamiento económico. Espero que él acepte, porque entonces podemos conformar el equipo más capaz que en mucho tiempo se haya presentado en Colombia.



