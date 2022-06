Gustavo Petro, del Pacto Histórico, fue elegido como próximo presidente de Colombia para el periodo 2022 - 2026 con más del 50 por ciento de las votaciones de la segunda vuelta presidencial realizada el domingo 19 de junio.



(Lea: Gustavo Petro: quién es el primer presidente de izquierda en Colombia)

Su campaña presidencial se basó en una propuesta en torno a la defensa de la vida y del medioambiente. Durante una carrera agitada

Estas son las principales propuestas en temas claves:

Mujeres y LGBTIQ+



Propone crear el Sistema Nacional de Cuidado y el Ministerio de la Igualdad.



Medioambiente y minería



Plantea un modelo de transición energética en el que se pase de un sistema que dependa del carbón y del petróleo a uno basado en energías renovables. Dice que “habrá un desescalamiento gradual del modelo extractivista”.



Afirma que creará un fondo para esa transición con recursos de las regalías y de los ‘beneficios tributarios’ del sector de hidrocarburos, minería de carbón e hidroeléctricas.



Petro asegura que mantendría Ecopetrol para “garantizar los combustibles que el país requiere por los próximos 15 años, hacer aportes en insumos y derivados para la petroquímica, investigación y para que contribuya con impuestos, regalías y dividendos al Estado”.



También habla de la creación del Instituto Nacional de Energías Limpias y afirma que no construiría más hidroeléctricas de embalse.



El candidato es enfático en aclarar que prohibiría la exploración y explotación de yacimientos no convencionales y detendría los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera.



Además, afirma que no otorgaría nuevas licencias para exploración de hidrocarburos ni permitiría la gran minería a cielo abierto, y que impulsaría una reforma al código de minas.



Tierras



Petro asegura que impulsaría una reforma agraria, en la que se realizaría el catastro multipropósito, se potenciaría el Fondo de Tierras y se harían Planes de Desarrollo con enfoque territorial y otros instrumentos creados por el Acuerdo de Paz.



Dice que en su gobierno, se enfocaría en la sustitución de tierras y de economías “para que las poblaciones rurales hagan parte del nuevo modelo de economía productiva” e implementaría programas que “garanticen ingresos seguros” a campesinos.



Comercio



Uno de los puntos sobre este tema es que Petro renegociaría los Tratados de Libre Comercio.



Además, afirma que habría una “política de aranceles inteligentes a bienes e insumos agroalimentarios y agroindustriales” y que buscaría la recuperación productiva de Monómeros y Ferticol en el corto plazo. También habla de la creación del Ministerio de la Industria.



Economía



Petro plantea una nueva reforma tributaria, con la que se “desmontaría” de forma gradual “beneficios tributarios que incentivan la extracción minero-energética y privilegian a personas naturales y jurídicas de altos ingresos y patrimonio”.



Asegura que no extendería el IVA a la canasta familiar y se refiere a nuevos “impuestos saludables”.



Infraestructura y movilidad



Propone construir una red ferroviaria eléctrica “sobre la base de las grandes troncales del comercio mundial”.



Plantea recuperar la navegabilidad sostenible de los ríos.



Aumentaría la capacidad aeroportuaria y los servicios de Satena.



Quiere construir nuevas vías terciarias (sin especificar).



Pensiones



Propone una reforma pensional con la que, dice, se transitaría hacia un “sistema de pensiones unificado mayoritariamente público, complementario no competitivo”.



Petro señala que unificaría el Sistema General de Pensiones y que en su gobierno se daría un bono pensional no contributivo de medio salario mínimo para los adultos mayores que no tienen derecho a la pensión.



También dice que no incrementaría la edad de pensión ni tampoco modificaría la pensión de sobrevivencia, y que todos los trabajadores cotizarían de manera obligatoria a Colpensiones una suma calculada sobre la base de 1 a 4 SMLV.



Vivienda



La política de hábitat, servicios públicos y vivienda ordenada se basaría en el agua, según sugiere el candidato del Pacto Histórico. Propone un ajuste normativo de las leyes 388 de 1997 y 1454 de 2011 de Ordenamiento Territorial.



Además, revisaría la reglamentación de viviendas de Interés Social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP) y plantearía un programa masivo de construcción y mejoramiento de viviendas rurales y urbanas en asentamientos de origen informal.



Servicios



Petro asegura que se garantizaría el suministro de agua potable en todo el territorio nacional y el mínimo vital de agua.



Durante su administración, se prohibirían los botaderos de basura a cielo abierto y habría una nueva reglamentación para el servicio público domiciliario de aseo.



Seguridad



Propone una reforma a la Fuerza Pública. Dice que todos los miembros de las FF. AA. accederían a la educación superior y habría un ajuste salarial y de pensiones.



Plantea, además, que se debería reubicar a la Policía Nacional en el ministerio del Interior o de Justicia, y el desmonte del Esmad.



Sugiere que el servicio militar deje de ser obligatorio y habla de la reestructuración de la Unidad Nacional de Protección (UNP).



Justicia



Gustavo Petro promovería una reforma a la justicia y órganos de control, específicamente de la Procuraduría y Contraloría. Además, propone crear “cárceles restaurativas municipales”.



Estado



El aspirante presidencial asegura que eliminaría las “nóminas paralelas” de la administración pública y la tercerización e intermediación privada “en los aspectos administrativos, técnicos y financieros en tareas esenciales del Estado”.



Propone reformar el sistema de elección del Congreso de la República.



Impulsaría una reforma de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, y promovería la creación de un nuevo Tribunal Electoral.



Y habla de reformar a RTVC para “darle independencia funcional y administrativa del Ministerio TIC”.



(Lea: Gustavo Petro: su mensaje en visita a Iglesia 20 de Julio antes de votación)



Relaciones internacionales



Según Petro, en su gobierno, se establecerían y fortalecerían los diálogos con países vecinos. Además, la Cancillería tendría participación en la construcción y ejecución de políticas públicas.



El servicio diplomático se basaría en una fórmula 50-50 que privilegiará el mérito y la experiencia de los funcionarios de la carrera diplomática.



Educación



Entre sus propuestas está que el sistema público educativo se fortalecería y extendería de forma progresiva la jornada educativa para niños, niñas y adolescentes.



También, transformaría el Icetex y crearía un “plan de salvamento” de deudas con esa entidad.



Otro punto es que establecería un programa de retorno de “cerebros fugados al exterior” y crearía un programa de doctorandos fuera del país financiado por el Estado.



Paz



Petro afirma que implementaría todos los puntos del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las Farc, y estaría dispuesto a negociar con el Eln.



También reactivaría la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y abriría espacios de negociación judicial y sometimiento colectivo a la justicia.



Buscaría construir la política pública de paz, reconciliación y convivencia con el Consejo Nacional de Paz, e impulsar la participación de las víctimas en todo el ciclo de gestión de las políticas.



Cannabis



En su administración se investigarían los beneficios del cannabis y la hoja de coca, y se potenciaría el desarrollo de la agroindustria cannábica hacia su regulación.



Cultura



Petro afirma que construiría el estatuto laboral para el arte y la cultura, y plantea revitalizar 46 centros históricos del país.

EL TIEMPO