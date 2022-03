En la contienda electoral por la presidencia, diferentes candidatos han asistido a debates presidenciales para discutir sobre sus propuestas y asuntos de coyuntura.



Recientemente Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo e Ingrid Betancourt participaron en el debate presidencial realizado por El Colombiano y otros medios aliados. Sin embargo, Gustavo Petro, quien estaba invitado al espacio, finalmente no asistió.



Y aunque había confirmado su asistencia, el senador Armando Benedetti (jefe de debate del candidato), informó que Petro tenía problemas con los permisos de salida en el aeropuerto El Dorado.



(Lea también: Francia Márquez: el fenómeno político de estas elecciones).

Después de esto trascendió que el líder de la Colombia Human estaría reevaluando su asistencia a esta clase de eventos, puesto que desde su campaña señalan que los debates deberían enfocarse en los temas de agenda de gobierno y no en los ataques personales.



No obstante, esto es totalmente falso y Gustavo Petro seguirá asistiendo a los debates. Según anunciaron desde el equipo de campaña de Benedetti, lo que se evalúa - y se ha hecho siempre en la campaña - es si al candidato le conviene o no asistir a determinado debate, analizando las reglas que habrán en el espacio.



(Le puede interesar: Por irregularidad en preconteo, Duque convoca mesa de garantías electorales).



Además, desde el equipo de comunicaciones del candidato del Pacto Histórico, indicaron que la asistencia de Petro al debate de 'Noticias RCN', que se llevará a cabo este lunes festivo, está confirmada.



A lo que se se han referido algunos personajes cercanos de la campaña del senador de izquierda es que estos espacios deberían permitirle a los candidatos dar sus ideas y propuestas; y no ser un espacio para los ataques personas.



Sobre esto último cabe mencionar que en el debate realizado por EL TIEMPO y Semana, la exsenadora y aspirante a la presidencia Ingrid Betancourt, arremetió contra Petro, refiriéndose sobre un episodio personal de su vida que habría ocurrido hace casi 30 años, cuando Betancourt visitó al candidato presidencial en Bélgica.



(Además: ¿Por qué los formularios E-14 están en el ojo del huracán tras escrutinio?).



"Cuando fui a visitar a Gustavo, me acuerdo que él estaba en una gran depresión, tirado en el piso, sin poder moverse. No me voy a meter en tu vida privada, Gustavo", dijo la aspirante independiente por su partido Verde Oxígeno.



Igualmente, en el mismo debate, el candidato del Pacto Histórico recibió ataques por parte de 'Fico' Gutiérrez, quien lanzó un duro señalamiento a Petro y lo señaló de "amigo de las Farc".



"Yo en mi vida he empuñado un arma, diferente a vos, yo tengo autoridad moral para hablar de paz, y haré cumplimiento a los acuerdos y haré que las Farc, tus aliados y amigos cumplan, porque no le han cumplido el acuerdo de paz", indicó Gutiérrez.



Esas serían la clase de señalamientos y acusaciones que el candidato presidencial, Gustavo Petro, estaría tratando de evitar. Sobre esto, ya se han referido algunos de sus copartidarios, como el senador Iván Cepeda, que dijo:



"Por una parte, él hace el gasto de las propuestas, de las ideas, de los argumentos, y los otros candidatos y candidatas se dedican a insultarlo, a calumniarlo, y a hacer de la discusión que debería ser una fuente de información para el electorado, en un espectáculo de improperios".



(Siga leyendo: ¿Por qué Miguel Polo Polo perdió su curul en el Congreso?).

Los debates presidenciales: propuestas y no más calumnias e insultos contra Petro. pic.twitter.com/rfdE3i0Vcu — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 19, 2022

POLÍTICA

Síganos en: @PoliticaET