"Esta es mi solicitud de empleo que le pido a usted". Así firmó Gustavo Petro una publicación en su cuenta de Twitter en la que mostró su hoja de vida en un acto simbólico para pedir a los colombianos que lo elijan como presidente de Colombia.

Recordemos que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022 en Colombia están 'a la vuelta de la esquina': 19 de junio.

"Esta es mi propaganda electoral. Es una solicitud que le va a llegar a cada uno de ustedes con mi firma. Esta es mi hoja de vida, como en toda solicitud, lo que he estudiado, en donde nací, mis cargos, los premios, etc. Mi propuesta de trabajo, qué es lo que me propongo a hacer y firmo... Y usted decide si me da empleo o no", dijo el candidato a la presidencia por el Pacto Histórico en el video.



La idea, según puntualizó, es que los ciudadanos decidan si es apto o no para el cargo de presidente de la República de Colombia.

Esta es mi solicitud de empleo que le pido a usted. pic.twitter.com/hLYt8tSB9G — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 8, 2022

También aseguró que los dueños de ese empleo de mandatario son los ciudadanos y ciudadanas: "Yo solo seré su servidor. Prestaré cuidado a sus propuestas, a sus deseos, a sus problemas y entre todos y todas buscaremos soluciones".

