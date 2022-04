El candidato a la presidencia de Colombia Gustavo Petro precisó el alcance de sus palabras en la polémica que lo ha enfrentado en los últimos días con el comandante del Ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro, respecto a supuestos nexos de generales de las fuerzas armadas con el Clan del Golfo o con negocios de narcotráfico.



En entrevista con el periodista Yamid Amat, en el Noticiero CM&, el martes en la noche, Petro puntualizó que no generalizó cuando se refirió a generales señalados por narcotráfico, que usó la palabra “algunos”, y que considera que “la mayor parte de los generales de Colombia, tanto de la Policía, como de las demás ramas de las Fuerzas Armadas, son honestos”. Incluso dijo que ha trabajado con varios que, por ejemplo, cuando fue alcalde de Bogotá, le ayudaron en algunas tareas, como las realizadas en el páramo de Sumapaz.



“Yo nunca generalicé, a propósito de la palabra general. Lo que yo escribí y dije porque lo dije en algún discurso, creo que en Chiquinquirá es algunos generales, y esa es la palabra que está escrita, algunos generales. Y eso significa que no generalizo, que estoy hablando de lo que la prensa viene hablando antes de que yo me pronunciara siquiera”.



Y continuó: “No he generalizado, y si el general Zapateiro pensó que había una generalización porque alguien le dijo le y trajo la conseja, etc., porque sé que eso existe en las cúpulas de este país, pues se equivocó de cabo a rabo, porque yo hablé de algunos generales, la prensa ha hablado de algunos generales, y el poder judicial está investigando a algunos generales”.



Petro se refirió en concreto al caso del general retirado Leonardo Barrero, investigado por supuestamente formar parte de la red del clan del Golfo: “Barrero, creo que es el apellido del general, que este gobierno candidatizó para ser gobernador del Cauca y colocó en una posición muy estratégica que es ir a todos los consejos de seguridad. Pues según las declaraciones del Clan del Golfo, del señor alias Otoniel, pues era el hombre de ellos, estaba en su nómina. Es decir, que un delegado vestido de uniforme del Clan del Golfo iba a todos los consejos de seguridad del gobierno de Duque. Imagínese usted esa circunstancia”.



Respecto a la pregunta de cómo están las cosas con el general Zapateiro, Petro respondió:



“Mías, personales, no tengo ningún problema. No lo conozco personalmente, nunca hemos tenido algún tipo de conversaciones ni reunión, ni pública ni privada. De él no tengo más que una, llamémosla, buena imagen que se ha venido deteriorando un poco con sus apreciaciones, que me parece que son muy erróneas desde el punto de vista institucional”.



Cuando Amat le preguntó por la reacción del presidente Iván Duque que le pidió que denunciara los nombres completos de los generales comprometidos con el Clan del Golfo, Petro dijo:



“Duque, y ahí sí no le concedo el mismo respeto que le concedería al general Zapateiro, sí sabe las cosas. Y no es por una mala conseja o por su personalidad. No. Este señor Duque, el presidente de Colombia, quiere extraditar a alias Otoniel para que no hable la verdad en Colombia. Ese es el punto. Y el señor Duque (…) sabe perfectamente que el señor alias Otoniel y el alias Matamba y no sé cuántos otros alias de la cúpula del Clan del Golfo tienen información que vincula a su cúpula política con el narcotráfico en Colombia. Por eso lo quieren sacar. Y por eso no se sabe dónde está el señor Matamba, porque la opinión pública como yo y usted pensamos que se escapó, pero lo cierto es que no se sabe dónde está ese señor, se escapó o lo desaparecieron”.



La segunda parte de la entrevista será emitida este miércoles.



