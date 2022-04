En esta Semana Santa al candidato presidencial Gustavo Petro no le han salido bien sus planteamientos alrededor de lo que ha denominado el “perdón social”. Al exalcalde le han llovido críticas en redes —incluso de seguidores— por acercarse a los presos por corrupción, luego de que se conoció que un hermano suyo, Juan Fernando Petro, estuvo en la cárcel La Picota hablando con el exsenador Iván Moreno, condenado por corrupción y quien hiciera parte del Polo.



Los candidatos presidenciales han sido los más críticos. “El pacto de La Picota es un regalo disfrazado bajo el nombre de perdón social que les ofrece Petro a los corruptos de nuestro país”, dijo Sergio Fajardo, de la Coalición de la Esperanza, y uno de los más vehementes en contra de la propuesta.



Por su parte, Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia, señaló: “El problema tuyo Petro es que yo no tengo jefe político. En cambio, tus antiguos socios y jefes políticos (que hoy están en la cárcel por corruptos) tienen con vos un pacto que vos mismo pusiste en evidencia para darles un tal ‘perdón social’ a cambio de votos”.



John Milton Rodríguez, de Colombia Justa Libres, dijo: “No podemos hablar de perdón social cuando lo que se pretende es construir acuerdos politiqueros con corruptos condenados y que están en una cárcel en Colombia”.



Enrique Gómez, de Salvación Nacional, añadió: “Petro tiene la obligación moral con el país de renunciar a su candidatura. Esto no fue un error o coincidencia, fue un pacto con delincuentes, planeado y con el objetivo de conseguir votos a cambio del indulto de los más descarados corruptos”.



La idea del candidato de la Colombia Humana tocó una fibra sensible para los colombianos, cansados de este tipo de prácticas, de ahí la reacción en cadena que se ha producido. En las últimas horas, adeptos suyos, en busca de explicaciones, han comenzado a mover la tesis de que todo se trata de un “entrampamiento” para perjudicarlo.

“¿Trampa? De arranque la explicación de Petro fue hablar sobre el perdón social, mandar a leer a Derrida, y justificar el encuentro de su hermano con Iván Moreno; Rusinque dijo que la invitación llegó a la campaña, pero la carta era para el abogado de Kiko Gómez (exgobernador detenido). Algo no encaja”, señaló Carlos Fernando Galán, exconcejal de Bogotá.



Para el exministro Juan Camilo Restrepo, este tema del ‘perdón social’ “va a ser el comienzo del fin” de Petro. “Pronostico fuerte derrumbe suyo en próximas encuestas”, destacó.



Petro ha salido a dar explicaciones sobre el perdón social, pero hasta el momento el asunto no le ha salido bien. En primer lugar, el senador se centró en aclarar de qué era lo que estaba hablando y en señalar que la cita en La Picota la habían pedido los presos, no su campaña.



Agregó que su hermano no hace parte de esta y, luego, que el perdón social no es para los hermanos Samuel e Iván Moreno, detenidos por el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá.



El jueves pasado, Petro publicó un video en Twitter en el que reiteró que en su programa de gobierno no se contempla una reforma de la justicia basada en rebaja de penas para condenados, ni amnistía o indulto.



Y el último pronunciamiento sobre este tema lo hizo el candidato anoche con CambioColombia.com. Dijo que hay una “intención pérfida” para afectar su campaña y que lo quieren hacer con la intención de destruir su candidatura. Sobre la Comisión Intereclesial, con la que se asegura fue su hermano a la visita a la cárcel, dijo que se dedica a la defensa de los derechos humanos, no a la compra de votos.



Desde el Pacto Histórico han insistido en que todo se trata de un una estrategia en su contra. Y, para enredar más las cosas, se ha conocido un audio en el que, presuntamente, el narcotraficante ‘Marquitos Figueroa’, desde una cárcel, invita a votar por Petro. “Quiero invitarlos a votar el próximo 29 de mayo por el doctor Gustavo Petro. Pido tu voto para que tengamos en este país un verdadero cambio”, dice el audio en el que supuestamente el capo brinda su apoyo al candidato.



Sobre este tema, Petro dijo anoche que lo que están haciendo es ponerle dinamita a la campaña “para que no nos elijan porque nos ven como sus rivales”.

