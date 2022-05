Tras los resultados de la primera vuelta presidencial de este domingo, 29 de mayo, en donde el candidato Gustavo Petro obtuvo en el preconteo el 40,34 por ciento de los votos -con el 99,82 % de las mesas informadas-, el aspirante del Pacto Histórico desde su sede de campaña celebró la victoria.



El exalcalde de Bogotá se enfrentará en una segunda vuelta contra Rodolfo Hernández, quien ocupó el segundo lugar de estas elecciones, con el 28,15 % de los votos (5'952.067).



Desde el Salón Rojo del Hotel Tequendama, Gustavo Petro comenzó su intervención enviando un saludo a su familia y a la de la su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez.



El candidato del Pacto Histórico resaltó los más de 8 millones 500 mil votos que obtuvo este domingo. Destacó, a su vez, los resultados obtenidos en zonas del país como la región del Pacífico, la Costa Caribe y Bogotá, donde lideró los comicios.



"Hoy hemos ganado, hoy es un día de triunfo, los resultados están allí, casi completos ya", destacó Petro.



En su intervención, el candidato de izquierda le envió un mensaje especial a los votantes de la Costa Caribe.



"A mi pueblo del Caribe colombiano esta vez nos ayudó firme, digno, allá veo a Miguel Ángel del Río que encabezó la lucha contra la compra del voto y tuvo un gran éxito en toda esa región, todos los departamentos del Caribe tuvimos una victoria. Le pido a los ciudadanos y ciudadanas costeñas que votaron por otras candidaturas, esta vez con Petro primer presidente costeño progresista de Colombia".



Así mismo, el aspirante del Pacto Histórico aseguró que lo que se está disputando en las elecciones de este año es el "cambio". "Los partidos políticos aliados al gobierno de Duque, el presidente Duque, su proyecto político ha sido derrotado en Colombia (...) Se acaba un periodo, se acaba una era, finalizó mal en medio de la trampa", indicó.



Por otro lado, Petro le envió un claro mensaje al que será su contendor el próximo 19 de junio, el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, y aseguró que "ojo con el cambio, pueden haber cambios que son alzar un roca y dejarlas caer en los pies (...) Hay cambios que son al vacío, que no son cambios, son suicidios".



"Nosotros queremos invitar a la sociedad colombiana a hacer un cambio de verdad, un cambio hacia adelante, un cambio constructivo, un cambio que nos permita una era nueva, mucho más próspera, de mucho más bienestar, de mucha más capacidad, tanto para el pueblo, como para la nación colombiana. Hoy se define, a partir de ahora, qué clase de cambio es el que queremos, si suicidarnos o avanzar", señaló.



"La corrupción no se combate con frases en TikTok. Mi contradictor está imputado por corrupción (...) Ustedes creen que podremos llegar a la paz si admiramos a Hitler, entonces tenemos unos caminos que escoger. Hemos propuesto un cambio verdadero, la familia como primera comunidad", aseguró Petro, quien agregó que "el hambre no se acaba con frases de TikTok, queremos un cambio, queremos justicia social".



Frente a sus seguidores, el candidato del Pacto Histórico aseguró que es el momento de un cambio, que "no sigamos como estamos, no nos hundamos más en la violencia, en la corrupción. Es el tiempo de la vida, el cambio es por la vida. Estamos a 1 millón de votos de ganar".



A su vez, el aspirante a la Presidencia de Colombia le envió un mensaje a las personas que no votaron por él este domingo y los invitó a "acercarse". "Acá es donde está la prosperidad y seguridad agraria", indicó.



Al finalizar su intervención, el candidato del Pacto Histórico señaló que "llegó el tiempo de la vida".



