El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, superó en número de seguidores en TikTok al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, a quienes muchos llaman ‘el rey de TikTok’.



Tras las elecciones del 13 de marzo, en las que venció a Francia Márquez, Camilo Romero, Alfredo Saade y Arelis Uriana, Petro ya acumula 310.000 seguidores en la red social china, mientras que el ingeniero tiene 275.000.

Hernández ha tenido varios videos virales, como en los que se ve su cabeza flotando sobre un montaje de Mario Bros, simulando derrotar a sus contrincantes, o fingiendo ser el protagonista de la película Stuart Little para anunciar la entrega de firmas para la inscripción de su candidatura. No obstante, desde hace unas semanas no ha tenido el crecimiento sostenido en seguidores que tenía al comienzo de su campaña.



Hasta hace poco sus cifras demostraban que era el candidato que más efectividad tenía en esta red social, con 2 millones de 'Me gusta' en menos de 100 videos.

Hoy, Gustavo Petro también está cerca de alcanzar esa cifra, con 1.7 millones de 'Me gusta', con 104 videos.



Lo cierto es que durante esta campaña electoral, TikTok ha jugado un papel fundamental cuando se trata de llegarle al publico más joven.

Teniendo en cuenta que el Dane estima que en el país hay más de 12 millones de jóvenes –de los cuales gran parte está habilitada para sufragar–, no es sorpresa que los políticos estén intentando conectar con ellos a toda costa.



“Lo bueno de TikTok es la segmentación poblacional. Los menores de 24 años están ahí. A ese público, que es muy indiferente a la votación, se le puede llegar por ese medio. Hay una preocupación de los políticos por llegar a ese segmento que es apático. Es como una zona azul en la que nadie pesca votos”, dice Jaime Duarte, profesor del área de Gobierno de la Universidad Externado.



POLÍTICA