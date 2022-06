Los primeros movimientos de Gustavo Petro, nuevo presidente de los colombianos, serán una de las principales claves para determinar el rumbo de su relación con el Congreso y de la gobernabilidad del nuevo mandatario en los próximos cuatro años.



Así se lo dijeron ayer a EL TIEMPO varios congresistas de los principales partidos políticos con asiento en el Capitolio, los cuales comenzarán esta semana a analizar los posibles caminos frente al nuevo gobierno.



Los resultados de la primera vuelta parecieron evidenciar un duro rechazo de varios sectores de la opinión sobre las colectividades.



De hecho, casi todos los partidos dejaron en libertad a sus militantes para la votación de ayer y algunos guardaron silencio.



Pese a esto, existe un escenario con el que el nuevo jefe de Estado tendrá que contar: el Congreso, en el cual las organizaciones políticas tienen la posibilidad de aprobar o frenar sus iniciativas legislativas y hacerle un control político a su gestión.



Como lo han advertido varios observadores, algunas de las propuestas de campaña de Petro tendrían que pasar por allí y la posición de los legisladores frente a ellas será fundamental.

La voz de los partidos políticos en el Congreso será clave para el nuevo gobierno

Sin lugar a dudas el resultado electoral de ayer fue un primer paso para aclarar el panorama del nuevo gobierno en el Congreso, pero todavía faltan algunos procesos políticos por surtirse.



Esto se traduce en que en este momento no se sabe cuál será la posición de todas las bancadas frente al nuevo presidente y, por ello, no es posible hacer sumas y restas de lo que le espera a Petro en el Capitolio.



En este sentido, una fecha clave será el próximo 7 de septiembre cuando, según el Estatuto de la Oposición, los partidos deben declararse de gobierno, independientes o de oposición.



Dentro de los pocos puntos claros por el momento es que Petro arranca con el respaldo de las bancadas del Pacto Histórico en Senado y Cámara, al igual que las del Partido Comunes. Esto podría significar, aproximadamente, un 35 por ciento del Congreso.



Y aquí comienzan las cuentas. En el Senado tendrá asiento también una convergencia entre sectores de la antigua Coalición Centro Esperanza y el partido Alianza Verde, en la cual parece haber divergencias.

Dentro de esta alianza hay quienes se unieron a Petro, como, por ejemplo, la senadora Angélica Lozano, pero también hubo otros que apoyaron a su rival, el ingeniero Rodolfo Hernández, entre ellos el senador Iván Name.



Y otros más se mostraron inclinados a la independencia, como el exnegociador de paz, Humberto de la Calle, una de las mayores votaciones de la lista.



“Por fortuna concluyó esta sucia campaña. El triunfo de Gustavo Petro es nítido. Desde el Senado adoptaré una posición independiente. Apoyaré las iniciativas provechosas y me opondré a las nocivas. Espero nuevos bríos para el proceso de paz”, manifestó ayer De la Calle.



Esto significa que esa bancada, por el momento, no necesariamente se uniría a una eventual coalición de gobierno, sino que habrá que esperar el desarrollo de los primeros días del ganador.

Las fuerzas políticas que estarían en la oposición al nuevo presidente

Otro de los puntos que parece claro es que el Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, estará nuevamente en las filas de la oposición.



Entre 2014 y 2018, cuando el movimiento uribista llegó al Legislativo, esta fuerza política le hizo oposición a varias iniciativas del entonces presidente Juan Manuel Santos, especialmente en todo lo relacionado al proceso de paz con las Farc.



Ayer, tras conocerse el triunfo del candidato presidencial del Pacto Histórico, la senadora y exprecandidata del Centro Democrático María Fernanda Cabal anunció: “Aquí estoy y soy oposición. No los voy a abandonar. Los socialistas sólo saben destruir y nuestra obligación es defender la libertad”.



Y su compañera de bancada Paloma Valencia manifestó: “A esos colombianos que tienen como yo preocupaciones, les aseguro que estaré atenta a la amenaza sobre la propiedad privada y el sector productivo, únicos cimientos para construir equidad social. Así mismo, frente a la confiscación de las pensiones y del sistema mixto de salud”.



Una posición similar tendría el partido cristiano Colombia Justa Libres, el cual ayer manifestó su intención de estar en esa orilla. Su excandidato presidencial, John Milton Rodríguez, afirmó que “respetando la decisión mayoritaria del pueblo colombiano” invita a los que “no tenemos identidad” con Petro a que “hagamos una oposición firme y digna, defendiendo la vida y la familia”.

Entre estas dos fuerzas podrían tener casi un 20 por ciento del Congreso.



En el resto de los partidos todavía reina la incertidumbre. Por los lados del Partido Conservador, que tendría 16 senadores y 25 representantes, todavía no se sabe qué camino se tomará.



El senador Efraín Cepeda afirmó que el conservatismo se debate “entre la oposición y la independencia y que hay “sectores importantes” que se inclinan por ser opositores.



En cuanto al Partido Liberal, el cual eligió 15 senadores y 32 representantes a la Cámara, tampoco se sabe. El senador Mauricio Gómez Amín, cercano al director de esa colectividad, el expresidente César Gaviria, afirmó que “las señales que Petro envíe en estos 15 primeros días serán claves”.



Según el congresista, estos mensajes “marcarán la pauta de lo que sería su mandato y ahí se sabrá si viene con un tono de venganza o, por el contrario, de unión y tranquilidad en el país”.



En Cambio Radical, el partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y la familia Char, también se tomarán unos días para analizar la ruta que se tomará en el Congreso.

El senador de esa colectividad Carlos Fernando Motoa le dijo a este diario que “ojalá” que Petro genere un buen gobierno, “porque la mitad de la ciudadanía votó en su contra”.



Motoa agregó que el nuevo presidente todavía “genera temores” y “riesgo en cuanto al respeto de la institucionalidad”.



“Hoy claramente no tiene mayorías en el Senado y será muy difícil lograrlas. Soy de los que cree que el partido debe irse a la independencia”, dijo Motoa.

Cambio Radical eligió 11 senadores y 16 representantes a la Cámara.



El partido de ‘la U’, que ostentaría 10 escaños en el Senado y 15 en la Cámara, se mostró dispuesto a trabajar con el nuevo gobierno, pero a la espera de que se produzcan los cambios que el país espera.



La directora de esa colectividad, Dilian Francisca Toro, afirmó que “los colombianos esperan que el nuevo presidente haga un llamado conciliador a todos los sectores para unir al país, que ha quedado fracturado por los radicalismos”.



Así las cosas, los anuncios del nuevo mandatario y los análisis que hagan los partidos políticos en los próximos días marcarán la ruta de la relación del Congreso con Petro y de la gobernabilidad que requieren el nuevo jefe de Estado.



