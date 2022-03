En la tarde de este martes, el candidato presidencial Gustavo Petro anunció en su cuenta de Twitter que dialogará con todas las agrupaciones políticas y sociales del país: "Iniciaré ronda de conversaciones con todos los partidos políticos y organizaciones sociales de Colombia en vista de la configuración del gran Frente Amplio por la Democracia y la Paz".



(Le puede interesar: Comenzaron las movidas políticas en la lucha por la Presidencia).

Iniciaré ronda de conversaciones con todos los partidos políticos y organizaciones sociales de Colombia en vista de la configuración del gran Frente Amplio por la Democracia y la Paz. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 15, 2022

La coalición del Pacto Histórico, liderada por Petro, no es el primer colectivo que inicia diálogos con otros movimientos. Germán Vargas Lleras, miembro de Cambio Radical, expresó las mismas intenciones este martes: "Hoy empezamos contacto con todos los sectores. @DilianFrancisca".

Hoy empezamos contacto con todos los sectores. @DilianFrancisca pic.twitter.com/vqLzwQ1i2i — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) March 15, 2022

Este diario informó que, desde el pasado lunes, César Gaviria (jefe del Partido Liberal) recibió en su casa a delegados del líder de la Colombia Humana para conversar sobre los resultados de las votaciones del domingo.



(Conozca más: Alianzas, la clave del nuevo Congreso para conseguir las mayorías).

Estas conversaciones pueden servir para establecer alianzas con otros partidos —como el Liberal— en el Congreso, donde el Pacto Histórico obtuvo 16 escaños en el Senado y 25 en la Cámara de Representantes.

Además, si estos acercamientos con otros grupos se convierten en alianzas, estas facilitarían la aprobación de proyectos y reformas en el legislativo, en el caso de que de la confluencia de estos colectivos resulte el presidente de la República.



(Además: Los principales retos que tendrá el nuevo Congreso).

Del diálogo del Pacto Histórico con otras agrupaciones, por ejemplo, puede resultar la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Según conoció EL TIEMPO, seis mujeres son las opcionadas para estar en el tarjetón por el movimiento con aspiraciones a la Vicepresidencia.

Francia Márquez, precandidata del Polo Democrático y de Soy Porque Somos, es uno de los nombres en cuestión. También, se menciona a mujeres que —de momento— no hacen parte de la coalición como María Paz Gaviria, hija de César Gaviria, y a Diana Marcela Osorio, esposa del alcalde Daniel Quintero. Los otros tres nombres no se conocen, ya que este sector político no quiere que el tema se diluya, como pasó con la excanciller María Emma Mejía.



(Siga leyendo: Fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro estaría entre seis mujeres).





POLÍTICA