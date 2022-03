Finalizó la reunión del partido Cambio Radical, convocada por su jefe natural Germán Vargas Lleras. Una de las principales conclusiones del encuentro es que el exvicepresidente no se lanzará a la Presidencia.



Además, indicaron que retirarán la inscripción del director de Cambio Radical, Germán Córdoba, como candidato de la colectividad. Por el contrario, desde este miércoles Vargas Lleras liderará una serie de acercamientos con Federico Gutiérrez, aspirante de la coalición Equipo por Colombia que obtuvo más de dos millones de votos el 13 de marzo.



Según anunciaron, esto no significa que ya esté definido su apoyo a 'Fico', pues el jefe natural de Cambio Radical realizará acercamientos con otros candidatos antes de definir oficialmente a quien va a apoyar su bancada.



La decisión del exvicepresidente se veía venir después de que no tuvieran los resultados esperados en los comicios del pasado 13 de marzo. Esos resultados no fueron buenos a pesar de que Vargas se puso a sonar con fuerza en todo el país para reforzar sus listas.



El domingo, Cambio Radical terminó como la sexta fuerza en el Senado, con 11 curules. En el 2018 había sido la segunda, con 16 senadores. Además quedaron con 18 escaños en la Cámara, perdiendo 12 asientos.



Germán Vargas Lleras arribando al almuerzo que convocó para este miércoles. Foto: Prensa Vargas Lleras

De acuerdo con fuentes cercanas a Vargas, la decisión de ir por la Presidencia dependía de eso y de una segunda variable: qué tan viable aparecía el ganador de la consulta de centro derecha para aglutinar fuerzas en contra de Gustavo Petro.



Tras tres días de análisis, Vargas y su equipo consideran que la candidatura de Federico Gutiérrez tiene fuerza suficiente y que una eventual aspiración suya terminaría incluso abriendo espacio para que la izquierda gane en primera vuelta.



Al encuentro asistieron los congresistas actuales, los que quedaron electos y los 'quemados' que obtuvieron una buena votación el pasado domingo.



Cabe aclarar que este viernes vence el plazo para que los candidatos presidenciales hagan cambios en su inscripción en la Registraduría; entre estos, la definición de las fórmulas vicepresidenciales, por lo que expertos aseguran que esta es una carta que muchos usarán para negociar y obtener apoyos.



