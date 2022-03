Mediante un comunicado, el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, afirmó que el diálogo con el Pacto Histórico es "inviable" y dio por "terminadas" las conversaciones con esa plataforma de izquierda y centroizquierda.



"Las declaraciones groseras, falsas y malintencionadas que hizo la señora Francia Márquez, candidata a la Vicepresidencia del Pacto, en presencia del candidato Gustavo Petro, constituyen una ofensa inaceptable. Y hacen inviable cualquier dialogo con ese sector político", manifestó Gaviria.



En la mañana de este miércoles, en la presentación de Márquez como fórmula vicepresidencial de Petro, la activista social se refirió a los diálogos del candidato con el Partido Liberal y, en concreto, con el expresidente Gaviria.



"Nunca he negado la necesidad de trabajar con el Partido Liberal. Eso nunca lo hemos dicho. Siempre dijimos que con el Partido Liberal como tal hay toda la apertura para avanzar. Otra cosa que dije es el problema con César Gaviria como persona. Dije que él representa el neoliberalismo, más de lo mismo y este país quiere un cambio", afirmó la candidata vicepresidencial del Pacto Histórico.

Ante esto, el exmandatario y jefe del liberalismo afirmó que “la política de odios, rabias y mezquindad no van con el Partido Liberal” y que “la principal razón” de su reunión con Petro, hace algunas semanas, fue “comunicarle al candidato que yo era totalmente adverso a las expresiones de algunos dirigentes políticos de que había que atajar al candidato Petro”.



“Es la segunda vez que en días recientes la señora Márquez se expresa en esos términos y le comuniqué al candidato que eso no se podía repetir. Al parecer no les importaron mis manifestaciones”, expresó el expresidente Gaviria.

Francia Márquez, candidata vicepresidencial del Pacto Histórico, con el candidato, Gustavo Petro, en la mañana de este miércoles. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Y añadió: “Mientras yo sea presidente del Partido Liberal doy por terminadas unas conversaciones que planeaba tener con ese sector político. Siento mucho que el Pacto Histórico piense que su lenguaje incendiario es algo que podamos celebrar los colombianos. Deseo que a nuestro país no le espere ese lenguaje y esa actitud que nos conducirá a más violencia y total confrontación entre sus fuerzas económicas, sociales y políticas”.



Sobre la inclinación de la colectividad en la actual contienda presidencial, Gaviria reiteró que este martes sostuvo “conversaciones con las dos bancadas para prepararnos a tener charlas con los candidatos”.

