“Aquí empieza nuestra campaña, por la vida, por la justicia social, por la dignidad humana, por las mujeres, por las juventudes, por los pueblos indígenas afrodescendientes, raizales, palenqueros, por los trabajadores y trabajadoras, por el empresario y la empresaria”.



Así fue como arrancó el discurso Francia Márquez en las afueras del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín en donde llegó esta mañana del lunes como parte de su estrategia de establecer una sede de campaña para que Gustavo Petro llegue a la presidencia del país y ella a la vicepresidencia.



Tal y como lo había anunciado cuando los candidatos por el Pacto Histórico inscribieron su candidatura de manera oficial en la Registraduría, ahora Francia arrancó su trabajo presencial en la capital antioqueña.



“La gente me pregunta por qué vine a Antioquia. ¿Ustedes creen que la verraquera que ustedes tienen es despreciable en un gobierno en un gobierno del cambio? Los necesitamos para el cambio”, dijo en la tarima.



Su llegada no es fortuita y la estrategia es clara: conquistar los votos paisas. Así lo explicó la congresista elegida, Isabel Zuleta, quien obtuvo su lugar en el Senado.



“Su presencia en Antioquia busca eso votos de Estamos Listas (movimiento político feminista), acercar el Pacto a Estamos Listas, a las mujeres que han venido planteando unas críticas al Pacto, a las organizaciones sociales de mujeres y esa ayuda para el posicionamiento del Pacto en Antioquia”, explicó Zuleta.



La senadora agregó que desde la militancia del Pacto ya hay una agenda lista para Francia en la ciudad y habrá itinerario nuevo que se estará confirmando en los próximos días.



“También habrá un acercamiento con esos sectores de las negritudes organizadas y no organizadas, con los grupo étnicos, indígenas, estamos buscando de mi parte una reunión con los sectores ambientales con sede en Medellín que se consoliden en las mesas ambientes y también una agenda en sectores comunitarios, étnicos y ambientalistas y los sectores culturales”, explicó Zuleta.



Para el representante electo a la Cámara en Antioquia por el Pacto Histórico, Alejandro Toro, la presencia de Francia en la ciudad es clave.



“A mí me parece muy importante que venga a Medellín y llegue a Antioquia por varias razones. Una de ellas, la población afro en Antioquia puede llegar entre el 15 y 20% de la población total del departamento y tiene una representación importante. Es gente que se va a sentir conectada con ella y que a va terminar sumando en votación”, explicó Toro.



El candidato electo esgrimió como segundo argumento la conquista de votos de un sector que no se siente representado por Federico Gutiérrez ni Sergio Fajardo, entre ellos también están las mujeres.



El Movimiento Independientes también se sumó a la llegada de la candidata vicepresidencial a la ciudad y la estará acompañando en su paso.



De acuerdo con Juan Pablo Ramírez, uno de los miembros de este movimiento y quien fue hasta hace poco el secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, este es un reconocimiento a las minorías excluidas en Antioquia y en Medellín.



“Lo veo como un refuerzo muy valioso para repuntar, recuperar la distancia que tuvo Federico Gutiérrez en la consulta y es un es esfuerzo totalmente valioso y que se suma para que desde Antioquia logremos remontar estos resultados y logremos recortar la diferencia”, explicó Ramírez.



Durante el primer día, Francia estuvo en la comuna 7 (Robledo) y en un encuentro en el Hotel Tryp. Estuvo acompañada de simpatizantes, además de personas vinculadas al Polo y al Movimiento Independientes.



La estrategia

Para Juan Arenas, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, la llegada de Márquez es una estrategia que valora a Antioquia como un lugar determinante en términos de los resultados electorales.



“Como se vote en Antioquia determina que tiene un peso importante en la votación nacional y se está pensando en el desempeño que han obtenido históricamente acá las alternativas ubicadas la izquierda que ha sido difícil y muy moderado”, explicó.



Para el docente hay unas “resistencias” que el Pacto Histórico tiene que convencer en territorio antioqueño y tienen que ver precisamente con esa imagen que proyecta la llamada izquierda.



“El punto de partido es que hay unas resistencias en relación con el nombre de Petro, con la agenda misma del Pacto Histórico pero hay que reconocer que esa resistencia poco a poco baja. El Pacto Histórico y Petro como candidato avanzaron un pequeño trecho con respecto a las elecciones anteriores no tanto a costa con la votación más favorable a los partidos tradicionales y a Federico Gutiérrez sino más acosta de la opción que representaba Fajardo”, dijo Arenas.



De otro lado, el analista político Miguel Jaramillo, considera a Francia como una figura mediática y afrocolombiana en una sociedad conservadora. “Para nadie es un secreto que está en juego una votación importante no solamente en el valle de Aburrá, incluso regiones como el Urabá antioqueño con municipios de origen afro como Turbo, Apartadó, Murindó, Chigorodó, y representaría algún tipo de potenciación y continuar en la narrativa de victimización que es lo que más sostiene la señora Francia Márquez”.



Para Jaramillo, ese relato de victimización que él califica, le puede resultar rentable en estratos económicos medio bajo. Él espera, sin embargo, que el Pacto Histórico obtenga una gran cantidad de votos en la primera vuelta presidencial pero no serán suficientes por lo que el país se someterá a una segunda vuelta.



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1