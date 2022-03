Francia Elena Márquez Mina tiene dos hijos –es madre cabeza de familia–, un título de abogada, 40 años de edad, 785.215 votos que obtuvo en la consulta del Pacto Histórico (PH), su fotografía estará en el tarjetón presidencial junto a Gustavo Petro y es la protagonista del hecho político de la semana: la ruptura de esta colectividad con la dirección del Partido Liberal en cabeza del expresidente César Gaviria Trujillo.



Su elección como ‘vice’, el miércoles pasado, atendió las voces internas en el Pacto Histórico, que ven en ella una figura que rompe con los formatos tradicionales de la política porque habla sin tapujos y sin medir las consecuencias.

En simultánea, sin embargo, sembró inquietud en los cálculos electorales de ese movimiento, cuyos responsables saben que necesitan de otras fuerzas –en especial del centro– de cara a las presidenciales. En este caso, de un Partido Liberal con 47 curules (por ahora, mientras se conoce el resultado final) en Senado y Cámara y que resulta decisivo en el deseo de ganar en primera vuelta y a la hora de propiciar un margen de gobernabilidad y manejo desde el Congreso para sacar adelante iniciativas legislativas.



Esas dos realidades quedaron en evidencia en un solo día. En su discurso de aceptación, Márquez reiteró sus críticas a Gaviria, como ya lo había hecho en ocasiones anteriores al identificarlo como “gamonal político” que no representa “un cambio en la política para este país”.



Esa nueva salida produjo la ruptura de los acercamientos con el liberalismo. Gaviria las recibió como “groseras, falsas y malintencionadas”. Para él, “constituyen una ofensa inaceptable y hacen inviable cualquier diálogo con ese sector político. La política de odios, rabias y mezquindad no van con el Partido Liberal”.

El cisma provocó la intervención de figuras como Roy Barreras, del Valle y ahora alfil de Petro, quien no se guardó críticas a la que, en teoría, es ahora una de sus jefas políticas. “Muy difícil así. En relaciones de este nivel no se puede improvisar”, dijo, y explicó que si bien logra “aplausos de la galería emocionada”, también “dilapida los esfuerzos hechos para sumar y ganar en primera vuelta”.



Barreras, un curtido político, es consciente de que la realidad política actual muestra que ninguno de los tres aspirantes que ganaron visibilidad nacional por su triunfo en las consultas –Petro, Pacto Histórico; Federico Gutiérrez, Equipo por Colombia, y Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza– puede llegar a la Casa de Nariño sin unas alianzas sólidas que lo impulsen. Esa misma lógica se puede aplicar para los otros aspirantes, entre ellos Rodolfo Hernández, quien antes de las votaciones del 13 de marzo era el segundo en las encuestas.



En el caso de Petro, que obtuvo 4’495.831 votos, debe al menos duplicar este resultado para ganar. ¿Dónde puede conseguirlos? En el actual centro político, que es en donde el Partido Liberal es decisivo. De hecho, fue uno de los grandes ganadores en los pasados comicios. Si bien los votos no son endosables, decirles que no a dos millones de votos que el liberalismo obtuvo es al menos arriesgado.

Francia Márquez y Gustavo Petro en el anuncio de su fórmula vicepresidencial. Foto: César Melgarejo

Un paso atrás

“El Pacto pierde porque en términos realistas están diciéndoles no a los votos que pone el ‘papá del liberalismo’, usando la expresión de Francia, la tercera fuerza en el Senado y primera en Cámara en las recientes elecciones”, dice Catalina Monroy, docente de Ciencias Políticas.



Se trata de mirar por encima a uno de los partidos tradicionales del país que cuenta con una estructura nacional que en cifras tiene 204 alcaldías propias, 96 en coalición, 78 diputados y miles de concejales.



“Aunque las maquinarias no funcionan de manera tan fuerte en las presidenciales, Petro requiere sumar votos y esto implica llegar a muchos lugares del país, lugares donde el Partido Liberal sí los obtuvo, y lo demostró al alcanzar una de las bancadas más grandes del país”, reflexiona desde Medellín Guillermo Henao, docente y estratega político de Eafit.



Con sus palabras, Márquez mostró también que desconoce los puntos que podrían unir al Pacto con Gaviria. En 1989, él recogió las banderas del asesinado Luis Carlos Galán, uno de los símbolos de la lucha contra las mafias.



Luego, durante su gobierno (1990-1994) fue el impulsor de la actual Constitución, más acá fue un vehemente defensor de los acuerdos de paz firmados entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc y un abanderado de la defensa del Sí en el plebiscito, posiciones que el Pacto Histórico también reivindica.



Para ella, estas acciones no cuentan. Petro sabía de esta posición y por eso mantuvo las dudas hasta el final para elegirla como fórmula. En el proceso, ella se dio cuenta de que podría incomodar y fue honesta al afirmar públicamente que no sería un estorbo y no se enfrentaría a él si no la elegía.



El candidato, sin embargo, se decantó por ella. Y entonces vino este tsunami. “Pierde Francia por sus palabras incendiarias en un momento en que el país necesita un mensaje de reconciliación”, añade la experta Monroy.



¿La ruptura es absoluta? Si se atiene al comunicado de Gaviria, la respuesta es sí. Lo cual no significa que en los dos meses largos que quedan para la primera vuelta las cosas no puedan cambiar.



¿Puede el PH darse el lapo de no buscar aliados políticos por fuera de la izquierda? Francia Márquez considera que sí. Sin embargo, Petro se mostró en principio más cauto y por eso su primera reacción fue la de tratar de sanar una ruptura con la que no contaba, luego se mostró categórico y volvió a ser el de antes: “Si el liberalismo quiere abrazar el fascismo, no podemos impedirlo; la historia lo juzgará severamente”, señaló Petro.



Fuentes consultadas por este diario en el PH confirmaron que la elección de Francia se concibió como un reconocimiento a sus 785.000 votos en la consulta, como un mensaje de unidad en el movimiento y porque están convencidos de que su figura le dará dinamismo a la campaña de Petro.



Pero también presentían que iba a chocar. Y eso, con las elecciones a la vuelta de la esquina, es un enorme tropiezo.

Días inciertos

Ahora bien, ¿qué pasará en los días por venir? “Todavía no se descarta totalmente la llegada o bien del partido o bien de algunos dirigentes del partido”, pronostica Patricia Muñoz Yi, directora de posgrados en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana.



Para ella es posible que sea difícil una reconciliación personal con Gaviria en tan poco tiempo. Pero hay una salida: que Petro busque a las bases del partido “que pueden estar mucho más cerca de los sectores de centroizquierda y de izquierda como sería el Pacto Histórico”.



“El liberalismo, cuando se comporta como una colectividad reformadora, ha recibido el abrazo solidario de los progresistas de Colombia. Hoy no puede olvidar eso, ni mucho menos su papel con la historia”, dice el senador Luis Fernando Velasco, uno de los primeros liberales en sumarse a la causa de Petro.

César Gaviria y Gustavo Petro. Foto: Cortesía

Y es aquí donde cabe la pregunta de cómo queda Gaviria. Hay dos lecturas. “Hoy Gaviria cuenta con una posición ventajosa, sabe que a corto plazo no es necesario negociar y se puede dar un largo tiempo de espera hasta después de la primera vuelta, esto para analizar todo el escenario y poder evaluar mejor qué le interesa con el próximo presidente”, dice Henao.



La profesora Monroy, por su parte, considera que a Gaviria lo incomodaron porque, dice, si bien ha hecho aportes valiosos también, en los últimos años, él mismo ha manchado su legado al mostrarse incoherente. “Las palabras de Francia fueron un recorderis de cómo hace cuatro años Gaviria votó en contra de la paz y apoyó al uribismo, al decantarse por Iván Duque”.



En aquel entonces, 2018, Gaviria justificó esa decisión al considerar que Duque sí defendería en su gobierno el acuerdo alcanzado por el Estado colombiano y las Farc. “No entendimos cuando nuestro director pidió votar por el candidato del partido en donde importantes dirigentes pedían hacer trizas el acuerdo de paz”, recordó hace unos días Velasco.

El futuro de Gaviria

Y aunque en apariencia Gaviria tiene en este momento la sartén por el mango, su situación tampoco es para celebrar. ¿Por qué? En su partido le reclamaron que no hubiera logrado presentar un candidato presidencial.



En un principio se creyó que este sería Alejandro Gaviria, pero esa relación terminó a los gritos. El tiempo pasó y en la medida que los bloques ideológicos se fueron aglutinando en las consultas, él siguió como un espectador más.



Luego, tras las consultas se creyó que él era quien iba a decidir. Sin embargo, de las tres coaliciones pronto le quedaron dos porque Fajardo lo rechazó: “Es increíble que un partido, con la historia que tiene el liberalismo en Colombia, con lo que han significado las ideas liberales en nuestro país, hoy esté pensando si escoge entre Duque y Uribe o Petro, eso significa que no tienen una identidad, que la perdieron y el pueblo liberal se merece la identidad que nosotros les vamos a dar”, dijo.



Con la ruptura con el Pacto, le queda solo la opción de Federico Gutiérrez, quien, por su parte, se ha movido en busca de otras alianzas que lo desmarquen de la derecha extrema. En cuestión de horas logró el apoyo de ‘la U’, abrió la puerta a un encuentro con Juan Manuel Santos y viajó a Barranquilla para hablar con Álex Char.

El exalcalde Alejandro Char y el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria. Foto: Archivo EL TIEMPO

“Si el liberalismo se va a los brazos de Gutiérrez sin que medie un acuerdo sólido de tipo programático como paz, reformas, relaciones internacionales, lucha contra el narcotráfico, entre otros temas, por sobre el burocrático, corre un gran riesgo político, pese a su significativo peso en el Congreso”, dice el analista Diego Arias.



Es posible que incluso la designación de Francia le haya dado un aire a Gutiérrez porque sabe que esa crisis lo favorece y aún tiene pendiente sentarse a tomar café con Gaviria. “Nosotros respetamos, el país lo que necesita es unidad, no más ofensas personales, no necesita descalificaciones. Aquí los únicos enemigos son los corruptos y violentos. Nosotros vamos a buscar a todos los sectores sociales y políticos del país, porque Colombia merece estar unida”, dijo cuando se le preguntó si se iba a encontrar con Gaviria.



El candidato de Equipo por Colombia decidió pasar esta semana sin revelar cuál será su fórmula vicepresidencial. Lo haría mañana.



Mientras tanto, el panorama que dibujan las encuestas es el de dos candidatos que se alejan del lote: Petro y Gutiérrez. La primera fue la divulgada el domingo por Semana y realizada por el Centro Nacional de Consultoría, en la cual el primero obtiene 32 por ciento de intención de voto y el segundo, 23 por ciento. Y luego, el lunes, se conoció el estudio de RCN y varios diarios regionales, efectuado por YanHaas, en el que Petro logra el 37 por ciento. Creció 10 puntos en relación con enero. Luego aparece Gutiérrez, con el 19 por ciento. Hace dos meses, tenía el 3 por ciento, es decir, aumentó 16 puntos.



Con estos números, ambos iniciaron su trabajo para buscar más adeptos. Mientras que Fico, como le gusta que lo llamen, miró hacia afuera, Petro lo hizo hacia adentro y catapultó a Márquez. Las urnas dictaminarán si estas decisiones, que marcarán buena parte del rumbo de sus campañas, son premiadas.

ARMANDO NEIRA

EDITOR DE POLÍTICA DE EL TIEMPO