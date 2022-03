“Queremos que como colombianos y colombianas, todos, todas, todes podamos vivir sabroso en este país”, dijo Francia Márquez en medio del discurso que pronunció tras ser nombrada por Gustavo Petro como su fórmula vicepresidencial.



El uso del lenguaje inclusivo por parte de la lideresa ambiental fue aplaudido por algunos sectores políticos y rechazado por otros, lo que desató todo un debate en las redes sociales.



Pero esta no fue la única frase que llamó la atención de Francia, quien tiene encima los reflectores de la opinión pública después de su nombramiento y de sus declaraciones sobre el expresidente César Gaviria.



En una declaración para 'Noticias Caracol', la exaspirante presidencial del Pacto Histórico dijo: “Esa apuesta de vida que dice que nosotros somos si la naturaleza es. Esa apuesta de vida, esa filosofía de vida de nuestros mayores y mayoras”.



Y añadió que su responsabilidad será en nombre de las mujeres, “los nadies y de las nadies”.



De acuerdo con las Naciones Unidas, el lenguaje inclusivo se trata de “expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género”.



No obstante, hay algunos términos, como "todes", que aún no están aprobados por la Real Academia Española.



Los pronunciamientos de Francia, quien suele hablar con lenguaje inclusivo, desataron una serie de críticas por parte de algunos congresistas del Centro Democrático.



“Dice Francia Márquez: ‘queremos que todos, todas y TODES podamos vivir sabroso’. Con tanto discurso de lucha de clases y odio ‘NADIA’ podrá vivir ‘sabroso’; ¡Petro es populismo!”, escribió la senadora María Fernanda Cabal en su cuenta de Twitter.



#QuéTalEsto Dice Francia Márquez: "queremos que todos, todas y TODES podamos vivir sabroso."



Con tanto discurso de lucha de clases y odio "NADIA" podrá vivir "sabroso"; ¡Petro es populismo! pic.twitter.com/GKJeCs5Lar — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) March 24, 2022

El excongresista del partido de Gobierno, Álvaro Hernán Prada, escribió “no saben hablar, no les enseñaron español o lenguaje, dañan hasta el idioma”, mientras que Margarita Restrepo dijo: “Mayores y mayoras, nadies y nadias, personas y persones ¡Dios salve a Colombia!”.



Sobre la expresión "mayoras", Gustavo Bolívar, también del Pacto Histórico, salió en defensa de la lideresa asegurando que "Francia dice ‘mayoras’, palabra castiza, aceptada por la RAE y el uribismo se escandaliza. El esposo de la vicepresidenta de Colombia se roba una playa en San Andrés y se quedan callados. Por ese ese cinismo tan asqueroso y esa triple moral es que Colombia se cansó de ellos".



Francia dice "mayoras", palabra castiza, aceptada por la @RAEinforma y el uribismo se escandaliza. El esposo de la Vicepresidenta de Colombia se roba una Playa en San Andrés y se quedan callados.

Por ese ese cinismo tan asqueroso y esa triple moral es que Col se cansó de ellos. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) March 24, 2022

Por otro lado, la congresista electa de esa misma plataforma política de izquierda, María Fernanda Carrascal, también salió en su defensa: “Llegó a enseñarnos que ‘mayora’ existió para la RAE y siempre ha existido para comunidades ancestrales. Mientras unos se burlan, ella se alista para ser vicepresidenta y quizá ministra. La llaman asesina de la lengua, pero prefieren a los que ponen botas al revés".



