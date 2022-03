La lideresa ambiental Francia Márquez fue designada como la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro el pasado miércoles 23 de marzo. Tras días de hacer cálculos, el líder de Colombia Humana decidió jugársela por Francia, quien quedó de segundas en la consulta del Pacto Histórico, con más de 785 mil votos.



Tras obtener una votación histórica, sumando incluso más votos que Sergio Fajardo, quien ganó en la consulta de la Coalición Centro Esperanza, Petro aseguró que se trataba de "la mejor candidata que hemos tenido en los últimos tiempos”.



De este modo, este viernes Francia participa del primer gran debate de candidatos a la Vicepresidencia de la República, llevado a cabo por la gran alianza digital de EL TIEMPO y Revista Semana.



En el espacio, que es moderado por Andrés Mompotes y Vicky Dávila, la ganadora del Premio Goldman discute sus ideas y propuestas con los demás candidatos vicepresidenciales: Rodrigo Lara Sánchez, Luis Gilberto Murillo, Marelen Castillo y el coronel José Luis Esparza.



Sobre el racismo en la campaña

El primer tema del debate fue acerca del racismo que se ha perpetrado en esta campaña presidencial. Así las cosas, se les preguntó a los candidatos si consideran que ha habido racismo en la contienda electoral.



Al respecto, Francia, quien precisamente ha sido víctima de comentarios racistas en redes sociales que giran alrededor de su color de piel, indicó que "el racismo siempre ha existido y es estructural".



Y añadió que no se trata "solamente de que nos señalen por nuestro color de piel y nos violenten en nuestra humanidad", sino que existe "el racismo del Estado que no ha permitido que la población viva con garantías de derecho"

También aplaudió la inclusión de personas afrodescendientes en la campaña, teniendo en cuenta que cinco candidatos presidenciales eligieron a personas de esta comunidad para ser sus fórmulas.



"Yo creo que hoy mi presencia en la política y la de otras personas es un acto de justicia racial y de avanzar hacia la dignidad de un pueblo", concluyó.



Sobre el tema, el coronel José Luis Esparza - fórmula vicepresidencial de Ingrid Betancourt - indicó que no siente que en la campaña haya "esta perspectiva de racismo" y que a los afrodescendientes se las ha "reconocido".



Ante esto, la fórmula de Petro manifestó su sorpresa, al asegurar que una persona "de color mestizo" que no ha padecido la discriminación por su color de piel, no puede negar que el racismo existe.



"Negar el racismo es no reconocerlo. ¿Cómo una persona que no ha sido racializada puede decir que no existe? El racismo lo padecemos lo padecemos a quienes llevamos ese color de piel y a quienes nos discriminan por eso. Una persona mestiza no puede decir que no hay racismo cuando no lo ha padecido", indicó.



Al finalizar el tema, Francia se dirigió a la cantante Marbelle, quien ha dirigido una serie de comentarios racistas hacia ella. "Yo a Marbelle le mando un abrazo para que se sane", indicó.

"El racismo no solo hiere, sino tambien mata. El racismo no solo nos daña a nosotros, sino daña a quien lo expresa porque no se permite construir desde el amor y la diferencia. A @Marbelle30 le mando un abrazo ancestral para que se sane y construyamos desde la diferencia". — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) March 30, 2022



Sobre cómo derrotar el terrorismo en Colombia

El segundo tema del debate fue sobre qué harían para combatir el terrorismo y los grupos armados en el país.



Al respecto, Francia indicó que abriría diálogos con los actores armados y que se iría "por el camino de la paz" para parar la muerte y la violencia.



Para conseguir esto, la 'vice' del Paco Histórico indica que "eso implica la implementación del acuerdo ya firmado, reestablecer mesas de diálogos con todos los otros actores armados que hoy siguen generando muerte y dolor en el país".

Y añadió: "La paz implica resolver las situaciones de inseguridad económica, social, de hambre. La paz implica un entramado institucional que atienda los desafíos que hoy tenemos como sociedad colombiana".



También aseguró que ningún tipo de violencia tiene sustento político y que es inaceptable que "ya llevamos 22 masacres en lo que va corrido de este año".



Sobre este tema, también aseguró que otros candidatos la han "calumniando de ser guerrillera" y de pertenecer a grupos armados, cuando esto es falso, pues, según aseguró, desde su campaña solo ven "la paz como salida".



En la misma línea, algunos candidatos señalaron a Francia por haber asegurado que el Estado "bombardeada niños", a lo que ella aseguró que "el Estado tiene la responsabilidad de proteger a todos los colombianos y cuando se asesina a un líder social el Estado debe asumirlo".

Al finalizar el bloque indicó que sí acabaría con el ESMAD, coincidiendo con Luis Gilberto Murillo, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo.



"La finalidad del Esmad se pensó para garantizar la convivencia pacifica pero terminó en una institución que violenta los derechos humanos de quienes protestan. Se convirtió en una amenaza para la juventud colombiana que sale a las calles para reclamar educación", indicó Francia, quien dijo que la institución debe finalizar pues no cumple el fin para el que fue creado.



Francia Márquez se refiere al asesinato de lideres y lideresas sociales. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Sobre mecánica electoral y César Gaviria

El tercer bloque del debate fue acerca de mecánica electoral y el Partido Liberal.



Concretamente, a Francia Márquez se le preguntó acerca de las críticas que ha hecho en contra del expresidente y dirigente del Partido Liberal, César Gaviria, quien rompió los diálogos con el Pacto Histórico después de que ella lo llamara "neoliberal".

Reiteró sus críticas en contra del exmandatario, pero aseguró que no descarta acercamientos con él.

"Yo sigo pensando lo mismo (sobre César Gaviria) y eso no significa que no tengamos que tejer, dialogar como sociedad con todos los actores y no significa que no tengamos que encontrar una salida política a la solución", indicó.



Y añadió que "el Pacto Histórico está en la disposición de dialogar con todos para ser una fuerza del cambio que le apueste a la vida a y la dignidad humana".



Eso sí, fue clara en asegurar que sigue rechazando "ese modelo económico neoliberal", el cual cree que se debe cambiar y transformar, pues según ella, este hace que "los colombianos aguanten hambre" y que haya "crisis ambiental por el modelo extractivistas".

Sobre economía y el campo colombiano

En el debate también se abordó cómo darle tierras productivas a los campesinos, sin ser arbitrarios con quienes han poseído la tierra y la han obtenido legalmente.



Al respecto, Francia aseguró que "atender el campo colombiano implica garantías que nunca se han dado".



Indicó que es necesario ampliar "una discusión sobre la distribución de tierra", pues de acuerdo con ella, "evadir la discusión aumenta la inequidad".

Necesitamos que hayan sistemas de riegos, sin sistemas de riegos es imposible fortalecer la producción nacional. Necesitamos tener por parte del Estado garantías de comercialización de los productos. #DebateElTiempoSemana #ColombiaVota2022 #FranciaLaViceDelCambio pic.twitter.com/mYtzGWNkZr — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) March 30, 2022

Francia considera que es necesario implementar el punto número uno del acuerdo de paz, que estableció la distribución de 2 millones de tierras. "En eso no se ha avanzado", asegura.



Finalmente, aseguró que "eso no implica simplemente entregarle la tierra a la gente", sino que deben ir de la mano de una serie de garantías: "necesitamos que hayan vías terciarias para que puedan producir y sacar los productos. Se necesita conectividad, sistema de riegos, investigación, sistemas de estabilización y garantías del Estado para la comercialización de los productos", aseguró.

Debate vicepresidencial Foto: Héctor F. Zamora / EL TIEMPO

Sobre el ahorro pensional

Por otro lado, se cuestionó acerca de una reforma pensional. Los candidatos a la Vicepresidencia respondieron su opinión frente a si el ahorro pensional en los fondos pensionales son dineros del Estado o son de los colombianos.



"Hay que reconocer que los adultos mayores de este país no logran adquirir el derecho fundamental a pensionarse para tener una vejez digna. Los recursos del sistema pensional son de los colombianos que han cotizado, pero no podemos olvidar que tenemos un sistema publico privado que no ha solventado esa necesidad", indicó Francia.



Y añadió que es "el sistema público" el que "sostiene esa demanda", mientras que "el sistema privado no está garantizando que los colombianos se pensionen". Por eso, de acuerdo con su planteamiento - similar al que hizo Gustavo Petro en ele anterior debate "debe enfocarse en términos de cómo garantizar ese derecho".

"La mayoría no logra cotizar y El Estado tiene la responsabilidad de proteger a esa población y por eso se habla del subsidio pensional de medio millón de pesos para los adultos mayores del país que no cotizaron", dijo.



Y nuevamente explicó de qué se trata la propuesta: "Subsidiado con el sistema pensional público que se pueda fortalecer, pues tiene mas numero de personas pensionadas que el sistema privado".



También dijo que los fondos privados tiene 247 mil personas pensionadas y tiene 6,5 millones de cotizantes.

¿Si llegan al Gobierno, tratarían de acortar el tiempo del fiscal Barbosa?

En la pregunta individual, Vicky Dávila le preguntó a Francia acerca de las críticas a la gestión del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, desde el Pacto Histórico.



"¿Si Gustavo Petro y usted llegan a la Presidencia tratarían de buscar un cambio antes de tiempo en la Fiscalía y el período de Barbosa?", preguntó la moderadora.



En respuesta Francia le dijo: "Parte de profundizar la democracia en el país pasa por la justicia. Respetar la autonomía de las instituciones es parte del desafío. Propondríamos una reforma constitucional que independice del Gobierno la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía para que puedan ejercer su papel y no lo que ha pasado ahora y es que el Gobierno se apropió" de estas instituciones y "dejó a los colombianos sin estos mecanismos" para acceder a la justicia.



Finalmente, sobre si los funcionarios de estas instituciones serían retirados de sus cargos en el momento en que, si llega a pasar, Gustavo Petro llegue a la Presidencia, la lideresa aseguró que "esos funcionarios tienen un periodo que esta establecido constitucionalmente y hay que respetarlo".



