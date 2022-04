Tras la polémica generada porque Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, recibió 25 giros del programa Ingreso Solidario, se conoció el documento de una denuncia contra la candidata por supuesto fraude.

De acuerdo con el documento, la mujer de Suárez, Cauca, no debía aceptar el subsidio. Sin embargo, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) ya había aclarado que Francia "no encaja en alguna de las causales de exclusión, por lo cual sigue siendo beneficiaria activa del programa".

La misma Francia Márquez reconoció, en entrevistas con diferentes medios, que era beneficiaria del programa puesto que no es una mujer rica.



(Lea también: ¿Tienen futuro los diálogos de Sergio Fajardo con Rodolfo Hernández?).



"Lo merezco como cualquier colombiano, porque no he sido una mujer rica y nunca lo he dicho. He sido una mujer empobrecida, que sola he sacado mis hijos adelante como muchas mujeres cabeza de familia", explicó en 'Blu Radio'.



"Yo no estaba trabajando. Cuando llegó la pandemia, como todos los colombianos o gran parte de los colombianos, estaba desempleada. Y si yo como colombiana, como una mujer empobrecida de este país no tengo derecho a recibir beneficios del Estado, entonces qué", cuestionó Márquez en la entrevista.



(De interés: Francia Márquez: desmienten rumores sobre su supuesto quebranto de salud).



El líder del Pacto Histórico, Gustavo Petro, salió en defensa de su compañera de campañatan pronto se dio a conocer recibió las mensualidades de Ingreso Solidario. En ese momento escribió en su cuenta de Twiiter: "Francia es pobre económicamente y rica espiritualmente. Les extraña que la gente que no es poderosa económicamente quiera el poder político".



(Siga leyendo: Gustavo Petro responde a joven que le preguntó por aliados con escándalos).



Frente a la denuncia presentada ante la Fiscalía, de momento, ni Francia Márquez ni Gustavo Petro se han pronunciado.

Más noticias

'El próximo presidente de Colombia no matará a la juventud': Gustavo Petro



Ingrid Betancourt se refiere a la demanda en contra de su candidatura



Fico Gutiérrez sobre 'falsos positivos': 'siempre estaré con las víctimas'



Tendencias EL TIEMPO