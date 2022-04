"Rechazo las afirmaciones cobardes, irresponsables e injuriosas del presidente del Senado, Juan Diego Gómez, en las que me relaciona con el ELN y otros grupos al margen de la ley", así inicia el comunicado publicado por Francia Márquez en su cuenta de Twitter que hace referencia a las acusaciones, carentes de evidencias, del senador conservador.



Comunicado oficial de prensa, sobre afirmaciones irresponsables e injuriosas del Presidente del Senado en mi contra. pic.twitter.com/oivjJfX3Ro — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) April 8, 2022

La aspirante a la Vicepresidencia de la República por el Pacto Histórico anunció que sus abogados instaurarán las acciones legales "correspondientes" en contra de Gómez, quien hace unos días expresó lo siguiente, sin presentar pruebas, sobre Márquez: "Les quiero decir que tengo en mi poder un video del 28 de marzo, en el que un medio informativo del ELN apoya su candidatura"



La caucana aseguró que Gómez "utiliza su investidura" para agredirla y "poner en riesgo" su vida la de las comunidades que representa.



También, lo hizo responsable de lo que pueda sucederle a su familia, a su comunidad y a su equipo de trabajo.



"Colombia, no tengo ni he tenido vínculos con grupos armados ilegales. Mi causa ha sido cuidar la vida, la paz y el respeto por los derechos humanos de todas, todos y todes", añadió la aspirante vicepresidencial.



Además, Márquez rechazó "cualquier apoyo o mención del ELN para nuestra campaña". Ella afirma que esta le pertenece a un "pueblo que clama por la paz" y jamás aceptarán que se utilicen la guerra y el miedo para "imponer sus ideas o propósitos".



Sentenció el comunicado asegurando que continuará en búsqueda de representar a mujeres, jóvenes y comunidades que, según explica, ven en sus ideas "el camino seguro para vivir sabroso".



Anteriormente, la candidata a la Vicepresidencia por el Pacto Histórico había manifestado: "Cobardemente, el Presidente del Congreso me puso la lápida encima".



POLÍTICA