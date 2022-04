"Querida Marbelle, no entiendo cómo me odias sin conocerme, cómo desconfías de mi si nunca hemos tenido la oportunidad de trenzar una relación de amistad. Déjame decirte que, al contrario, yo desde adolescente te he admirado", escribió Francia Márquez este sábado en su cuenta de Twitter, en respuesta al último mensaje de la cantante Marbelle.



En el trino de esta última, ella rechazaba el "abrazo ancestral para que sane" que la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro le envío en medio del debate de EL TIEMPO y Semana. Esto como respuesta a sus comentarios racistas en los que comparó a Francia con King Kong.



"Le devuelvo su abrazo ancestral para que se lo guarde. Usted no me da confianza ni me representa en ningún sentido. A mi no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente", escribió la cantante en su cuenta de Twitter, después de que Francia asegurara que "el racismo daña y mata".



Ahora, después del rechazo de Marbelle, la coequipera del candidato presidencial del Pacto Histórico elaboró un hilo en su Twitter en el cual relata una anécdota que vivió cuando joven y hace una reflexión.



Francia contó que hace unos años presentó una audición en 'Factor X', programa de 'RCN' en el cual Marbelle era jurado junto con Juan Carlos Coronel y José Gaviria.



@Marbelle30 hace algunos años fui una de los millones de jóvenes que con ilusión se presentó a una audición en la que tú estabas como maestra de música, junto a Juan Carlos Coronel y José Gaviria seleccionando a jóvenes que participarían en el Factor X. — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) April 2, 2022

"Hace algunos años fui una de los millones de jóvenes que con ilusión se presentó a una audición en la que tú estabas como maestra de música (...) Cuando salí de mi comunidad mi abuela me echó la bendición y me dio el abrazo ancestral que hoy desde lo más profundo de mi corazón te ofrezco. Durante el recorrido montada en el bus, pensaba en la ilusión de lo que pasaría si llegara a clasificar", relató la candidata vicepresidencial.



En su relato aseguraba que le hacía ilusión que la música cambiara la realidad de su familia y de su comunidad; y que a pesar de que no calificó, lo primero que le expresó a sus primos fue su alegría por haber conocido a Marbelle.



Finalmente, le envió un mensaje final a la cantante: "Querida Marbelle, hoy la vida me puso en otro camino, luchar para llegar a ser la Vicepresidenta de Colombia".



Y añadió: "No me queda más que agradecerte por habernos permitido en nuestra juventud bailar con alegría el Collar de Perlas Finas".



