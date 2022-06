Francia Márquez, vicepresidenta de Gustavo Petro, habló con EL TIEMPO sobre sus tareas al frente del cargo y aseguró que ese gobierno no llevará a Colombia a la crisis que atraviesa Venezuela, como lo temen algunos sectores.



¿Cómo analiza que la mitad del país votó por ustedes y la otra mitad por Rodolfo Hernández?

Felicitamos y saludamos a la gente que votó por otro proyecto político y lo respetamos. También saludo a Marelén Castillo y su fórmula presidencial. Fue un trabajo enorme. Se lo dije a ella a través de una llamada. El hecho de que hubiera dos mujeres negras en una campaña presidencial muestra que efectivamente este país ha cambiado y que se piensa desde la diversidad.



¿Y qué significa esto?

Que este país está trabajando por cerrar brechas de inequidad y desigualdad y que hay una juventud que está creciendo con otros valores políticos. Las mujeres ya no estamos en la cocina, como se decía antes, sino que estamos ocupando la política y haciendo que nuestro voto importe



¿Qué le dice usted a ese otro cincuenta por ciento del país que se manifestó en las urnas el domingo?

Que aunque no votaron aquí, vamos a gobernar para todos. No soy la vicepresidenta solo de un grupo de personas, sino de 50 millones de colombianos y colombianas. Con todos, en medio de la diferencia, tendremos que construir. Le acabamos de decir a Marelén que sabemos que el programa de ellos tenía propuestas y que hay que dialogarlas para que sean parte del Plan de Desarrollo que tenemos que construir.



Algunos sectores pronostican un crecimiento desbordado del Estado en la administración de ustedes. ¿Qué responder?

La responsabilidad principal de garantizar los derechos fundamentales es del Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho ha entregado ciertas responsabilidades como, por ejemplo, el acceso a la salud, a sectores privados. Le ha entregado parte de la administración pública a los privados. La respuesta de ellos ha sido que, en gran medida, la gente no tiene garantía de ese derecho fundamental, y si un sector privado no ejerce con responsabilidad esa tarea que le encomienda el Estado, pues el Estado tiene la responsabilidad de fortalecer su propia institucionalidad para brindar esas garantías.



¿Esto qué quiere decir?

Que si hay un sector privado que ejerce una tarea con responsabilidad y cumpliendo ese derecho fundamental, no hay problema. Pero si el privado no brinda la garantía de los derechos fundamentales, entonces el Estado tiene que intervenir y asumir esa responsabilidad.



Pero para algunos analistas esa fórmula de que el Estado maneje las pensiones y la salud de los colombianos ya se probó y fracasó por ineficiente...

Creo que eso ha sido una excusa de quienes han gobernado para no asumir sus responsabilidades y, por el contrario, para enriquecer los bolsillos de algunos sectores a costa del sufrimiento de la sociedad y la gente. Si un sector privado quiere tener utilidades, ganar económicamente por la prestación de un servicio, tiene que prestarlo con garantías.

Muchos ciudadanos dicen que el gobierno de ustedes llevará a Colombia a una crisis como la de Venezuela. ¿Qué responder a esto?

Que eso no va a pasar. Fue parte de la campaña que nos hicieron en contra. Hay que decir que Colombia ya está aguantando hambre. En muchos lugares no hay conectividad, ni los jóvenes tienen oportunidades. Siempre la gente va a tener miedo. Después de 200 años que nos han gobernado no es fácil que crean en que otras tendencias puedan gobernar.



¿Es cierto lo que dicen algunos que ustedes se van a perpetuar en el poder?

Eso tampoco es cierto. Hemos hablado de un proyecto a largo plazo, porque reconocemos que hay que hacer transformaciones estructurales que no se logran en cuatro años. Aquí estamos poniendo las bases de ese proceso de cambio y transformación.



