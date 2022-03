La lideresa ambiental Francia Márquez fue designada como la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro el pasado miércoles 23 de marzo. Tras días de hacer cálculos, el líder de Colombia Humana decidió jugársela por Francia, quien quedó de segundas en la consulta del Pacto Histórico, con más de 785 mil votos.



Tras obtener una votación histórica, sumando incluso más votos que Sergio Fajardo, quien ganó en la consulta de la Coalición Centro Esperanza, Petro aseguró que se trataba de "la mejor candidata que hemos tenido en los últimos tiempos”.



De este modo, este viernes Francia participa del primer gran debate de candidatos a la Vicepresidencia de la República, llevado a cabo por la gran alianza digital de EL TIEMPO y Revista Semana.



En el espacio, que es moderado por Andrés Mompotes y Vicky Dávila, la ganadora del Premio Goldman discute sus ideas y propuestas con los demás candidatos vicepresidenciales: Rodrigo Lara Sánchez, Luis Gilberto Murillo, Marelen Castillo y el coronel José Luis Esparza.



Sobre el racismo en la campaña

El primer tema del debate fue acerca del racismo que se ha perpetrado en esta campaña presidencial. Así las cosas, se les preguntó a los candidatos si consideran que ha habido racismo en la contienda electoral.



Al respecto, Francia, quien precisamente ha sido víctima de comentarios racistas en redes sociales que giran alrededor de su color de piel, indicó que "el racismo siempre ha existido y es estructural".



Y añadió que no se trata "solamente de que nos señalen por nuestro color de piel y nos violenten en nuestra humanidad", sino que existe "el racismo del Estado que no ha permitido que la población viva con garantías de derecho"



También aplaudió la inclusión de personas afrodescendientes en la campaña, teniendo en cuenta que cinco candidatos presidenciales eligieron a personas de esta comunidad para ser sus fórmulas.



"Yo creo que hoy mi presencia en la política y la de otras personas es un acto de justicia racial y de avanzar hacia la dignidad de un pueblo", concluyó.



Sobre el tema, el coronel José Luis Esparza - fórmula vicepresidencial de Ingrid Betancourt - indicó que no siente que en la campaña haya "esta perspectiva de racismo" y que a los afrodescendientes se las ha "reconocido".



Ante esto, la fórmula de Petro manifestó su sorpresa, al asegurar que una persona "de color mestizo" que no ha padecido la discriminación por su color de piel, no puede negar que el racismo existe.



"Negar el racismo es no reconocerlo. ¿Cómo una persona que no ha sido racializada puede decir que no existe? El racismo lo padecemos lo padecemos a quienes llevamos ese color de piel y a quienes nos discriminan por eso. Una persona mestiza no puede decir que no hay racismo cuando no lo ha padecido", indicó.



Al finalizar el tema, Francia se dirigió a la cantante Marbelle, quien ha dirigido una serie de comentarios racistas hacia ella. "Yo a Marbelle le mando un abrazo para que se sane", indicó.



Sobre cómo derrotar el terrorismo en Colombia

El segundo tema del debate fue sobre qué harían para combatir el terrorismo en el país.



Al respecto, Francia indicó que abriría diálogos con los actores armados y que se iría "por el camino de la paz" para parar la muerte y la violencia.



Para ella, "eso implica la implementación del acuerdo ya firmado, reestablecer mesas de diálogos con todos los otros actores armados que hoy siguen generando muerte y dolor en el país".



Y añadió: "La paz implica resolver las situaciones de inseguridad económica, social, de hambre. La paz implica un entramado institucional que atienda los desafíos que hoy tenemos como sociedad colombiana".



