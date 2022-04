El Departamento de Prosperidad Social emitió un comunicado en el que asegura que la candidata vicepresidencial por el Pacto Histórico, Francia Márquez Mina, figura como titular de un hogar beneficiario del programa Ingreso Solidario, desde abril de 2020 hasta el presente corte.



(Puede leer: Radican denuncia contra Iván Duque por participación en política)

"El hogar de la señora Márquez ha recibido hasta ahora 25 pagos correspondientes a los giros del programa: 23 mensuales de 160.000 pesos, hasta diciembre 2021; y uno bimestral, este año, de 380.000 pesos", aclaró la institución.



En total esto equivale a 4.060.000 pesos que ha recibido la candidata a vicepresidencia y que han sido depositados en la cuenta registrada para ello.



"De acuerdo con el manual operativo del programa, a la fecha, el hogar de la señora Márquez no encaja en alguna de las causales de exclusión, por lo cual sigue siendo beneficiario activo del programa", dice el comunicado.



(Lea: Lo que plantearon las campañas políticas en reunión con procuradora)



La entidad también hizo un llamado a los titulares de hogares que hayan superado la situación de pobreza o vulnerabilidad a la que responde la operación del programa, para que, si no ha sido actualizada su situación en los sistemas de información, notifique, para que la transferencia monetaria pueda ser asignada a un hogar que no haya superado las condiciones provocadas por la crisis social generada por la pandemia.



POLÍTICA