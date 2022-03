Definir la fórmula vicepresidencial, para un candidato a la Casa de Nariño, no es una tarea sencilla. Debe evaluar si elige a una mujer o un hombre, su hoja de vida, verificar a qué partido ha sido cercana, a qué sector o comunidad representa, cuántos votos le pueda poner o por lo menos que no le reste.



Quienes se impusieron en las consultas internas del 13 de marzo tendrían plazo hasta el próximo martes para inscribirse. Y hasta ahora, Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, es el único que ha designado su fórmula: Luis Gilberto Murillo. Están pendientes Gustavo Petro y Federico Gutiérrez.



Los candidatos, que no estuvieron en las consultas, ya están inscritos.

Por los lados del Pacto Histórico ha habido muchos rumores sobre quién sería la compañera de Petro, porque insisten en que lo más seguro es que será una mujer.

“La decisión sobre la fórmula vicepresidencial se tomará el martes a mediodía, en reunión de todos los presidentes de los partidos que componen el Pacto”, señaló el viernes pasado el senador Gustavo Bolívar.



Y es un hecho que Francia Márquez, quien en las pasadas consultas interpartidistas obtuvo más de 785.000 votos, se proyecta como una de las posibles fórmulas de Petro.

Claro que en esa alianza también se está hablando de la posibilidad de que la fórmula vicepresidencial sea una dirigente gremial, pero no hay nombres.



Lo que ha dicho Federico Gutiérrez es que está revisando el tema y que se tomará el tiempo que sea necesario. De acuerdo con él, no necesariamente tiene que ser una mujer, no tiene que ser un afro y puede ser alguien que venga de la región.



Se han mencionado nombres como los de Juan Lozano y David Barguil, y hay quienes dicen que debe ser una mujer de la costa Caribe. Y precisamente este fin de semana se mencionó la posibilidad de que sea el senador electo del Centro Democrático, Alirio Barrera.

