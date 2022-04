El presidente Iván Duque se reunió ayer con Asofondos, la asociación que converge a los fondos de pensión privados en el país. Con este encuentro se habría acordado que el gremio realice una inversión en infraestructura por 4,5 billones de pesos, con los que se espera mejorar la conectividad del país a través de la cobertura vial.



Duque aprovechó para hablar de la importancia de cuidar los recursos de los fondos de pensiones y aunque no mencionó de forma directa a alguno de los candidatos presidenciales, sí criticó la propuesta de Gustavo Petro, con la que plantea la unificación de los regímenes de pensión privada y pública.

“Echarle mano a los recursos del ahorro de las personas para nacionalizarlos y convertirlos en dinero de bolsillo es un robo, un atraco”, aseveró el jefe de Estado.



Por su parte, Petro quien ha generado toda clase de críticas con su propuesta para reformar el sistema pensional, respondió al primer mandatario.



"La pregunta es y por qué entonces no se puede pagar media pensión a 3 millones de mayores y mayoras sin pensión y elevar pensiones a los actuales pensionados de acuerdo al salario mínimo?", trinó el líder izquierda a través de su cuenta de Twitter.



A su vez, el también candidato presidencial, Sergio Fajardo, se refirió sobre el tema y aseguró que el presidente Duque le está haciendo campaña a Petro. "La respuesta a una mala idea no puede ser otra mala idea", dijo.



Y agregó: "Las pensiones de los colombianos no deben responder a los intereses del gobernante de turno sino, únicamente, a criterios técnicos".

Nuestra propuesta es respetuosa de las pensiones de los colombianos y colombianas. Buscaremos ampliar la cobertura de nuestro sistema pensional, aumentar el monto de las pensiones y reducir las inequidades del sistema actual. (2/4) — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) April 5, 2022

El candidato presidencial por la coalición Centro Esperanza aseguró que en un hipotético gobierno presidido por él, revisará la actual regulación de los fondos privados para reducir costos y aumentar la competencia.



Según el exalcalde de Medellín, la competitividad de los fondos pensionales se podría lograr por medio de la generación de 1,5 millones de empleos formales. Además, dijo que su propuesta de gobierno es poder brindar un ingreso básico de 500.000 pesos "para todas las personas mayores de 65 años que no alcancen a pensionarse. Los primeros dos salarios mínimos de todos los trabajadores irán a Colpensiones".

Por su parte, el empresario y abogado, Enrique Gómez (Salvación Nacional), también se refirió sobre la inversión en infraestructura por medio de los recursos de los fondos pensionales, y aseguró que la propuesta de Petro "es una expropiación del ahorro privado previsional".



"Respaldamos el avance y la inversión en infraestructura en el país que es tan necesaria para recuperar la competitividad y la productividad del país y crear empleo de calidad. No solamente haciendo las obras, sino que con estas obras se mejora la competitividad y toda la industria del país", concluyó Gómez.



