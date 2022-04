Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia, y Gustavo Petro, del Pacto Histórico, se encaminarían a una disputada final en la segunda vuelta de las elecciones en la que se elegirá el presidente de Colombia para el periodo 2022-2026.



Esta es la principal conclusión al mirar las fotografías de dos encuestas distintas que consultaron a los ciudadanos en los últimos días.



La encuesta hecha por las firmas Guarumo S. A. S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S. A. S., y que revela este domingo EL TIEMPO, muestra que en la primera vuelta los triunfadores serían Petro, con 34 por ciento, seguido de Gutiérrez, con 25 por ciento.

Y posteriormente, en el escenario de una segunda vuelta entre ambos contendientes, Gutiérrez obtendría un 43,5 por ciento de los votos frente a un 40,1 por ciento de Petro.



Para el encuestador, las cifras correspondientes a la segunda vuelta equivalen a un empate técnico debido al margen de error previsto en el estudio.

La encuesta, que fue realizado mediante entrevistas telefónicas (en total fueron consultadas 1.865 personas), tiene un margen de error del 2,5 por ciento.



En todo caso, lo que muestran las últimas encuestas es que los dos rivales deberán emplearse a fondo cuando faltan dos meses de campaña para la primera vuelta y 77 días para la segunda, (19 de junio), porque aún hay un amplio segmento de votos por conquistar.



En efecto, el estudio de Ecoanalítica-Guarumo muestra que si esa segunda vuelta fuera hoy, el 7,4 por ciento de los ciudadanos llegaría a las urnas con la intención de votar en blanco, mientras que un 9 por ciento no sabe o no responde. Se trata de un 16,4 por ciento del electorado que sería decisivo en caso de confirmarse esta tendencia.



Una inclinación que se abre paso y que coincide con la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), para la revista Semana, sobre intención de voto, realizada entre 4.206 ciudadanos de manera presencial en 75 municipios, la cual fue divulgada este sábado.



En esta, como en la de Guarumo, para la primera vuelta, que será el domingo 29 de mayo, Gutiérrez y Petro abren una distancia respecto a los demás seis aspirantes.



En las gráficas de las dos encuestas, se observa que ambos podrían sonreír porque pasarían a una segunda ronda. Sin embargo, ninguno de los dos obtendría un número de votos suficiente que le permita ganar en primera.



Voto a voto

Para la segunda cita electoral, deberán pelear voto a voto. Si bien en la que publica este domingo este diario, Gutiérrez está por encima de Petro; en la del CNC es al revés. Allí, el exalcalde de Bogotá vence como lo ha hecho hasta ahora en otros estudios de intención de voto.



Con respecto a la medición del CNC revelada el pasado 2 de febrero, Gutiérrez, empero, podría mostrarse también satisfecho porque ha recortado una amplia distancia que tenía con respecto a Petro.



En esa encuesta, el candidato del Pacto Histórico obtuvo 43 por ciento de intención de voto para una segunda vuelta presidencial y el de Equipo por Colombia, 24 por ciento. En la de ahora, Petro consigue el 43,1 por ciento y Gutiérrez sube 16,1 por ciento y alcanza un 40,1 en intención de voto.



El crecimiento de Gutiérrez entre el 2 de febrero y la encuesta más reciente podría explicarse, entre otras razones, por una suma de varios factores. En primer lugar, los candidatos para la primera vuelta ya están definidos. En febrero todavía se estaba a la expectativa de lo que sucediera en las consultas interpartidistas del 13 de marzo, en las cuales se seleccionaron aspirantes presidenciales de tres coaliciones diferentes: Centro Esperanza, Pacto Histórico y Equipo por Colombia.



También está el hecho de que si bien Gutiérrez no ha recibido de manera oficial el apoyo del Centro Democrático (CD), muchos de los barones electorales de esta colectividad ya han hecho saber que se irán con él.



Al no estar en el tarjetón electoral el que era el candidato oficial, Óscar Iván Zuluaga, los electores aparentemente se han inclinado por la opción del exalcalde de Medellín.



Gutiérrez y Petro, sin embargo, coinciden en que, según estos resultados, picaron en punta y ya tomaron incluso un amplio margen sobre los demás aspirantes.

Guarumo y EcoAnalítica

A la pregunta de ¿por cuál candidato a la presidencia usted votaría si las elecciones fueran el próximo domingo?, en la encuesta de Guarumo y EcoAnalítica el resultado con todos los candidatos es el siguiente:



Gustavo Petro, 34 por ciento; Federico Gutiérrez, 25 por ciento; Sergio Fajardo, 9,5 por ciento; Rodolfo Hernández, 9,3 por ciento; Ingrid Betancourt, 2,6 por ciento; Enrique Gómez, 1,6 por ciento; Luis Pérez, 0,3 por ciento; John Milton Rodríguez, 0 por ciento; voto en blanco; 10,3 por ciento; no sabe/no responde 7,4 por ciento.



Así las cosas, serían Petro y Gutiérrez quienes pasarían a la segunda vuelta, en la que el resultado luce, por ahora, muy ajustado.



Al poner la lupa en los distintos puntos geográficos queda en claro que en la primera vuelta se mantienen como líderes los candidatos Petro y Gutiérrez, el primero con ventaja en las zonas de la costa Atlántica, suroccidente y Bogotá, y el segundo, en la zona de Antioquia y el Eje Cafetero.



La zona centro oriental presenta una diferencia corta entre los dos candidatos y el candidato independiente Hernández.



El candidato Fajardo aún no despega en las encuestas y a la fecha está empatado con Hernández, candidato que no participó de las consultas del mes de marzo.



Los resultados de las consultas se reflejan en la intención de voto, las más votadas pertenecen a los candidatos que encabezan hoy las encuestas, y muestran, como hace cuatro años, la importancia de participar en ellas.



Aunque la campaña es intensa y le queda camino por recorrer, ya se han escuchado voces que piden a quienes están rezagados considerar hacer un alto. Un hecho que, si bien se rumora en varios equipos, sus candidatos niegan enfáticamente. La pregunta es –y siempre en caso de que estos resultados se hicieran realidad– ¿qué harían los electores de Hernández, Fajardo e Ingrid? Al detallar los cuadros por el crecimiento que para esa segunda vuelta tiene Gutiérrez, podría decirse que mayoritariamente se alinearían junto a él.



Se trata de un grado de dificultad enorme para vencer en el caso de los seis aspirantes que marchan atrás porque, por ejemplo, en la encuesta de Guarumo y EcoAnalítica ninguno registra hoy más de un dígito en la intención de voto.



En la encuesta del CNC, Hernández sí supera esta barrera y tiene una intención de voto del 10 por ciento. Sin embargo, el exalcalde de Bucaramanga bajó 0,2 por ciento en comparación con la medición del 18 de marzo. En aquella ocasión tenía 10,2 por ciento.



Tras el exalcalde de Bucaramanga se ubicó en la del CNC Fajardo, candidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, quien perdió puntos. El 18 de marzo estaba en 9,7 por ciento y en la última medición bajó 1,3 puntos y quedó en 8,4 por ciento de intención de voto.



La candidata del partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, quien no descarta una alianza con el CD, también perdió terreno: pasó de 2,6 por ciento en la encuesta de hace dos semanas a 1,5 por ciento en la más reciente. Bajó 1,1 por ciento.



John Milton Rodríguez, aspirante presidencial de Colombia Justa Libres, tiene un 0,9 por ciento en la intención de voto, y Enrique Gómez Martínez, del Movimiento de Salvación Nacional, bajó de 0,7 por ciento a 0,5.



En el último lugar entre los candidatos quedó Luis Pérez Gutiérrez, del Movimiento Ciudadano Colombia Piensa en Grande, quien pasó de 0,6 por ciento al 0,3.

Dos elementos más que muestra la encuesta del CNC son que el voto en blanco creció entre el 18 y el 31 de marzo: en la encuesta pasada estaba en 5,3 por ciento y en la más reciente se ubicó en 8,1 por ciento. Pero en contraste, los que no saben o no responden bajaron de 12,7 a 6,2 por ciento.



Aunque tanto Petro como Gutiérrez pueden recibir estas encuestas como una bocanada de aire fresco, también es cierto que el trabajo que tienen hacia adelante es inmenso. Para llegar a la Casa de Nariño es necesario que al menos logren seducir a dos o tres votantes más de los que optaron por ellos en las consultas.



Si además de los votos que cada cual obtuvo en su respectiva consulta se le sumaran íntegros los de sus compañeros de competencia, aún están lejos.



Así, por ejemplo, el Pacto Histórico obtuvo casi 5,9 millones de votos, mientras que Equipo por Colombia superó los 4,1 millones.

10 millones

Según los cálculos electorales, para imponerse el 29 de mayo próximo como jefe de Estado se requieren la mitad más uno de los votos válidos de esa jornada, lo que se traduce en que se necesitan –mínimo– unos 10 millones de votos.



En el 2018, en la primera vuelta, Petro logró el 25 por ciento de la votación con 4,8 millones de votos. Quedó de segundo, detrás de quien hoy es el presidente de la República, Iván Duque, que obtuvo un 39,34 por ciento, es decir, 7,6 millones de votos.



El dirigente de izquierda supera ese registro con respecto a los que obtuvo su consulta. Sin embargo, no logró la victoria en la segunda vuelta, en la que alcanzó 8 millones de votos (41,77%), mientras que Duque logró 10,3 millones de votos, (54,03 %). En ese momento, el censo electoral en el país rondaba los 36,2 millones de ciudadanos y la participación en ambas vueltas presidenciales estuvo en 19,6 millones de votos.



Para este 2022, el censo electoral se estima en 38 millones de personas. Esto, según las tendencias, indica que para la primera vuelta irían unos 20 millones de personas. La mitad más uno debe estar por encima de los 10 millones de votos. Es decir, casi el doble de lo que muestra hoy por sus resultados del 13 de marzo. Algunos analistas, sin embargo, creen que, por lo que está en juego y lo cerrado de la competencia, la participación suba. Eso haría que la cifra mágica no sería de 10, sino de 11 millones.



En ese sentido, en el caso de Gutiérrez, el esfuerzo debe ser mayor porque además, como él mismo lo ha dicho, esta es su primera elección y tiene un reconocimiento menor frente a Petro.



De ahí la importancia de las alianzas que ambos logren en adelante para tener un músculo competitivo que los lleve a su objetivo.



Por eso es previsible que mientras millones de colombianos se alistan para unos días de reflexión por la Semana Santa, en el caso de los aspirantes a la presidencia no habrá pausa.

Ficha técnica

Persona jurídica que realizó la encuesta: Guarumo S. A. S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S. A. S. Persona jurídica que la encomendó: Guarumo S. A. S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S. A. S.



Fuente de financiación: Guarumo S. A. S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S. A. S.



Objetivo general: preguntas sobre imagen de favorabilidad del Presidente e intención de voto. Universo de estudio: hombres y mujeres colombianos mayores de 18 años, residentes en Colombia, exceptuando a los denominados antiguos territorios nacionales y el archipiélago de San Andrés, que expresaron intención de votar en las próximas elecciones presidenciales.



Diseño de la muestra: el diseño de la muestra es probabilístico. Tamaño de la muestra: 1.865 encuestas.



Técnica de recolección: encuesta telefónica. Fecha de recolección: del 30 al 31 de marzo y 1.º de abril de 2022. Personajes por quienes se indagó: remitirse al formulario de recolección.



Margen de error: el margen de error es del 2,5 % con un 95 % de confianza.



Distribución de la muestra: las encuestas se realizaron en los siguientes municipios: Barranquilla, Bello, Bogotá D. C., Buenaventura, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Ciénaga, Chía, Cúcuta, Dosquebradas, Florencia, Fusagasugá, Girardot, Ibagué, Manizales, Medellín, Mesitas, Montería, Mompox, Neiva, Los Patios, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Riohacha, Rivera, Santa Marta, Sibaté, Sincelejo, Soacha, Sogamoso, Soledad, Tunja, Uribia, Valledupar, Villavicencio, Yopal. Marcos muestrales: municipios Censo de Población Nacional. Preguntas concretas que se formularon: remitirse al formulario de recolección. Estadístico: Gustavo Romero Cruz.

REDACCIÓN POLÍTICA

