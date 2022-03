La carrera presidencial entró en un ritmo frenético. Los candidatos que aspiran a ocupar la Casa de Nariño deberán definir su fórmula vicepresidencial antes de este viernes 18 de marzo.



Así, por ejemplo, Gustavo Petro, de Pacto Histórico, tiene previsto, según fuentes cercanas al dirigente de izquierda, revelar ese mismo día quien lo acompañará en ese propósito. Por otra parte, Federico Gutiérrez, Equipo por Colombia, aclaró que el apoyo recibido de Óscar Iván Zuluaga, Centro Democrático, no lo condiciona a elegir una pareja de esta colectividad, sino que él continuará reflexionando con autonomía.



En la alianza Semana- El Tiempo, el debate con los candidatos presidenciales Federico Gutiérrez, Gustavo Petro e Ingrid Betancourt. Bogotá 14 de marzo 2022 Foto: César Melgarejo/ CEET

Aunque en el ambiente político se habla que tras la extraordinaria votación que obtuvo Francia Márquez, ella se ganó ese derecho, esta no es una certeza. Una opinión que ella misma ha puesto en duda. “Yo no llegué al Pacto Histórico por un cargo”, dijo.

Francia Márquez, en W Radio, respondió a la inquietud de si le preocupa la posibilidad de que Gustavo Petro no la designe como su fórmula vicepresidencial de cara a la primera vuelta que: “No me preocupa, en absoluto. Me preocupa que este país no cambie, que mi gente siga sufriendo, que la paz no llegue a los territorios, que niños y niñas siguen muriendo de hambre, que a los jóvenes les saquen los ojos por reclamar dignidad y educación en las calles, que a las mujeres o a los líderes sociales nos sigan silenciando. Eso sí me preocupa”.



En la misma emisora, recordaron que el ganador del Equipo por Colombia, Gutiérrez, manifestó que cuando conformaron la coalición acordaron que quien ganara de esa agrupación política tenía la potestad de decidir quién sería su fórmula vicepresidencial, sea un integrante de la coalición o alguien externo.



Después de la celebración del triunfo de Gutiérrez, los miembros del Equipo por Colombia sostuvieron su primera reunión, en la que hablaron sobre los próximos retos que avecinan.



“Ayer dimos un gran paso juntos. Este es sólo el comienzo, que nos llevará a ganar la Presidencia para liderar el gran proceso de transformación que necesita Colombia. Unámonos en torno al modelo de país que nos permitirá cambiar para avanzar”, expresó Gutiérrez en su cuenta de Twitter.



Cambio Radical también está a la espera de definir quién será su candidato presidencial, puntualmente sobre la posible candidatura del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien no negó ni aceptó su posible aspiración.



Por su parte, la candidata del partido Verde Oxígeno, ya oficializó su candidatura presidencial ante la Registraduría, junto a su fórmula vicepresidencial, el coronel José Luis Esparza, el cerebro y líder de la operación ‘Jaque’, operativo en el que fue liberada del secuestro por las antiguas Farc.

Íngrid Betancourt inscribió su candidatura a la presidencia con José Luis Esparza como su fórmula vicepresidencial para las elecciones de 2022. Foto: Campaña Íngrid Betancourt y José Luis Esparza

“Ostentando el grado de mayor, comandó la histórica operación ‘Jaque’, en la que se logró el rescate de la candidata presidencial Ingrid Betancourt y otros 14 secuestrados el 2 de julio de 2008”, expresó en su momento la campaña de la candidata.



Esparza es oficial de la reserva activa del Ejército Nacional, profesional en Ciencias Militares y en Gerencia de la Seguridad y Análisis Sociopolítico, en los últimos años se especializó en docencia universitaria, seguridad, defensa y en diferentes inteligencias relacionadas con el tema militar.



Durante la oficialización de la candidatura, la excongresista aseguró que luchará contra la corrupción y las “conocidas maquinarias”.



“Estas maquinarias, camufladas como partidos políticos, son las responsables del hambre y la sed, de la pobreza, de la desigualdad, de la falta de justicia y oportunidades. Por eso decidí regresar y terminar lo que empecé hace 20 años: liberar a los colombianos y colombianas de este sistema corrupto y derrotar a Petro. José Luis Esparza es un experto en cómo liberar del cautiverio”, aseguró Betancourt.



En el caso de Rodolfo Hernández, su fórmula ya fue confirmada desde el pasado 2 de marzo. Se trata de la actual vicerrectora académica de la Universidad Minuto de Dios en Bogotá, Marelene Castillo. La decisión del ingeniero Hernández se conoció después de que la periodista Paola Ochoa, declinara al ofrecimiento.



Por último, Sergio Fajardo, el ganador de la consulta Centro Esperanza, aún no ha confirmado quién será su vicepresidente o vicepresidenta. El candidato, en Caracol Radio, aseguró al respecto que está "empezando a darle vueltas". "He pensado que ya gané esta etapa, que era la primera, con todo y obstáculos. Yo quiero reiterar que esto debe ser una obligación entre nosotros porque nos presentamos juntos y debemos responderle al país. Debo liderar esa discusión y entender los retos que tenemos", afirmó en la emisora.



POLÍTICA