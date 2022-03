'Fico' Gutiérrez se impuso, este domingo, en la consulta del 'Equipo por Colombia' con una votación total de 2'160.329. sufragios, equivalentes al 54,1% del total depositado en el proceso electoral interno de esa coalición.



"Lucharemos para que en Colombia no se repliquen modelos fallidos que muchos de nuestros vecinos hoy justamente padecen. Lucharemos para que no se impongan modelos que buscan perpetuar la pobreza", dijo en su discurso de triunfo.

Gutiérrez está presente el primer debate de candidatos presidenciales tras los comicios legislativos. Se medirá con Gustavo Petro, quien venció en la consulta del Pacto Histórico, e Ingrid Betancourt, candidata independiente. Siga acá el minuto a minuto de sus respuestas.

Importancia de los resultados electorales del domingo

El primer tema del gran debate fue analizar el resultado electoral del domingo. "Me deja que tenemos un pie en segunda vuelta, que es una realidad política. Pero mi llamado fue que podemos llegar unidos y ganar en primera vuelta, porque está en juego mucho del país", dijo Fico, quien agregó que recibe el triunfo "con humildad".



Luego de ese tema, se ventiló la posibilidad de ganar en primera vuelta, a lo que el aspirante presidencial de Equipo por Colombia señaló: "Los números hablan por sí solos. La coalición nuestra era la más joven, lleva tres meses. Y quedamos de segundos, a solo un millón de votos del Pacto Histórico, queda muy definido quienes somos los que podemos pasar a segunda vuelta a enfrentar estos proyectos autoritarios y populistas como los de Petro".

Duros cuestionamientos a Petro

Federico Gutiérrez, cuestionó durante el debate la decisión de Gustavo Petro de incluir en sus listas a Piedad Córdoba. "¿Cómo vas a decir que no aceptas a ningún corrupto en la lista, si tienes a Piedad Córdoba, cuando negoció con la vida de tantas personas secuestradas, cuando se unió con el régimen de Chávez, que es un peligro para Colombia?", señaló Fico y se solidarizó con Ingrid Betancourt, quien acusó a Cordoba de "comerciar con el secuestro".



Gutiérrez lanzó luego un duro señalamiento a Petro y lo señaló de "amigo de las Farc":

"Quienes atentaron contra la gente, quiene secuestraban , extorsionaba y asesinaban son los dueños de la paz, y nosotros somos dizque los amos de la guerra. Yo en mi vida he empuñado un arma, diferente a vos, yo tengo autoridad moral para hablar de paz, y haré cumplimiento a los acuerdos y haré que las Farc, tus aliados y amigos cumplan, porque no le han cumplido el acuerdo de paz".

LLegada de Zuluaga a la campaña de Gutiérrez

El siguiente tema que ventiló Gutiérrez fue la llegada de Oscar Iván Zuluaga a su campaña: "Zuluaga me llamó a felicitarme y a adherir a sus candidatura. Yo le dije, te agradezco esa posición personal y me sentaré a hablar con él , pero voy a sentarme a hablar con muchos otros sectores que quieren ingresar a nuestra candidatura", dijo y aclaró que él no es el candidato de Uribe, pero admitirá apoyos.



Y agregó: "Quienes defendemos la democracia y las libertades tenemos que estar juntos. Me reuniré con maestros, con el sector cooperativo, vamos a mostrar una agenda nacional al país y demostrar que podemos sumar".