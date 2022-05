El candidato Federico Gutiérrez dijo que comparte con Gustavo Petro, su mayor antagonista en esta contienda, su visión de que hay muchas cosas por cambiar de este país y aseguró que las diferencias con el aspirante del Pacto Histórico "no son personales".



Así lo manifestó en el Debate Definitivo realizado este lunes por EL TIEMPO, CityTV y Semana en el que también participaron Gustavo Petro y Sergio Fajardo.

"Gustavo y yo compartimos en que muchas cosas tienen que cambiar, en que un país con 20 millones de pobres no es ético, en lo que tenemos diferencias es en las formas, en el modelo económico y social", afirmó el candidato de Equipo por Colombia.



Añadió que "la discusión no es personal, hablaré y buscaré acuerdos con todos los colombianos, pensar diferente no nos puede llevar a ser enemigos".



Las respuestas hicieron parte de un segmento de preguntas rápidas en el que también se le puso a escoger al candidato si prefería Medellín o Bogotá.



"Prefiero Colombia, toda Colombia. Medellín es mi ciudad, quiero a Bogotá y quiero a cada región y como colombianos debemos cuidarnos".



También tuvo que aclarar qué quiso decir con su polémica frase "plata es plata", al referirse al uso de los recursos de las regalías de las regiones. "Hay unos recursos que deben estar ejecutándose en regiones, en vías, educación y becas y no guardados en los bancos. Hay represados en regalías entre 9 y 14 billones de pesos y debemos dar a los líderes regionales capacidades para sacar proyectos adelante. Todos los recursos públicos deben tener recurrencia".



Y finalmente no quiso comprometerse en si prefiere el ajiaco o la bandeja paisa: "Las dos. A mí la única comida que no me gusta es la poquita, he comido de todo en todo el país".