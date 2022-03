Hacia las 6:40 p.m. de este domingo, con más del 70 % de los votos de la consulta contabilizados, Federico Gutiérrez se convertía en el virtual ganador de la coalición Equipo por Colombia. En este artículo, publicado originalmente el 7 de marzo pasado, el ahora candidato a la Presidencia habló de sus propuestas.

En 2015, antes de las elecciones para la alcaldía de Medellín de la época, Federico Gutiérrez desgastaba zapatos recorriendo las calles de la ciudad entregando por sí mismo los volantes que invitaban a votar por él.



“Como se hace campaña se gobierna. Por eso soy como soy, descomplicado, cercano a la gente, como vos o cualquier otra persona”, decía en aquel entonces.



Ese lenguaje cercano caló en la ciudadanía y entonces Fico se convirtió en alcalde de Medellín entre 2016 y 2019, cargo que lo dio a conocer a nivel nacional para ahora aspirar a llegar a la Casa de Nariño.

La seguridad fue su estandarte de campaña y de gobierno. Le decían el sheriff de Medellín por su afán y dedicación a perseguir criminales y por la vigilancia aérea que hacía un helicóptero de la Policía, al que apodaron el ‘ficóptero’.



“Duro con los criminales, suave con las personas”, “La seguridad no es de izquierda o de derecha, es un derecho y se tiene que garantizar” o “Los bandidos en la cárcel o en una tumba” son algunas de las frases que el político ha repetido en su discurso.



Fico tiene 47 años, creció en el barrio Belén Alameda, un sector de clase media en el suroccidente de Medellín. Es hijo de Hernán Gutiérrez (ingeniero civil) y Amparo Zuluaga (delineante de arquitectura y decoración). Ambos ya fallecieron.



La madre, de hecho, murió en 2015, año en el que comenzaba la contienda electoral para la alcaldía, lo que fue un duro golpe para la familia Gutiérrez Zuluaga.



“Ambos nos cuidan a mí y a mis dos hermanas desde el cielo. Estoy convencido de que la institución más importante de la sociedad es la familia y por eso el rol más importante de mi vida lo desempeño todos los días junto a mi esposa, Margarita: ser el papá de Emilio y Pedro”, dice Gutiérrez.



Emilio, de 13 años, y Pedro, de 10, son los dos hijos que tiene con Margarita Gómez, con quien se casó en 2006.

Federico Gutiérrez, precandidato a la presidencia de Colombia.

Gutiérrez estudió Ingeniería Civil en la Universidad de Medellín y tiene especializaciones en Alta Gerencia de la misma universidad y en Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. También realizó estudios de alta gerencia en la Universidad de los Andes.



El inicio de su vida política fue como consejero municipal de la Juventud y consejero municipal de Planeación, pero antes de dedicarse a la vida pública fue ingeniero consultor y residente.



Fue elegido concejal por primera vez en 2004, a los 28 años, y luego repitió en 2008. Allí se fortaleció en él la necesidad de recorrer las calles y dialogar con las comunidades, pues aseguró que no paró de hacerlo, incluso después de ser alcalde.



Pero antes de lograrlo, lo había intentado en 2011, como candidato por el partido de ‘la U’, que en ese momento la cara era el expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, no logró ganar y Aníbal Gaviria fue alcalde en ese cuatrienio.



Fico no se rindió y lo intentó de nuevo en 2015, esta vez por firmas, mediante el movimiento Creemos.



Su propuesta para Medellín se basó en garantizar la seguridad, mejorar la movilidad y tener un diálogo cercano con la gente, lo que le sirvió para ganar la alcaldía con 240.000 votos.

Debate de EL TIEMPO y Semana.

Ahora, con la vista puesta en la presidencia de Colombia, Fico apeló a la misma estrategia de irse por firmas y en agosto del año pasado comenzó la recolección de rúbricas, las cuales entregó en diciembre de ese año a la Registraduría, que el 10 de enero de este año validó la candidatura.



Desde entonces, al igual que lo hizo en Medellín para la alcaldía, comenzó a recorrer zonas del país para dialogar con la gente, conocer sus problemáticas y necesidades, y dar a conocer sus propuestas con un lenguaje fresco y sencillo, pero contundente en sus posturas.



Para el ahora candidato a la presidencia es fundamental cerrar las brechas sociales, garantizar seguridad, inserción laboral, educación con pertinencia para niños y jóvenes y mirar hacia el campo con el aumento de inversión en las vías terciarias.



“El Estado no puede seguir ausente, se debe invertir en el campo y llegar con una oferta social para los colombianos. Si no llegamos a invertir con el campesino, si no llegan las escuelas, si no llegan los centros de salud, si no llega la justicia, el Estado va a seguir ausente y seguirán ahí: ‘clan del Golfo’, disidencias Farc, Eln, ‘Caparros’ y ‘los Mexicanos’. Hay que llegar con autoridad, pero al mismo tiempo con inversión social”, propone Gutiérrez.



Siguiendo con su bandera de seguridad, el candidato plantea: “Necesitamos más policía judicial, más poder de investigación, de inteligencia, pero al mismo tiempo un poder de judicialización; que quienes hacen mal, pues vayan a la cárcel”.

‘Vamos a promover una seguridad integral’

Durante sus debates, el precandidato presidencial Federico Gutiérrez ha sido muy enfático en sus propuestas sobre la seguridad en todo el país, no solo en zonas urbanas. Uno de los términos más usados por Fico es ‘seguridad integral’.



“Al igual que en Cúcuta, hay otras regiones que padecen el problema debido a los cultivos ilícitos. Estamos nadando en droga porque hay grupos como el ‘clan del Golfo’, que sacan provecho de ese negocio ilícito. Hay que combatir esas estructuras. Pero también hay que imponer la seguridad en ciudades como Bogotá y la primera línea. El portal de las Américas se convirtió en una zona de distensión en la capital del país, y eso no lo podemos permitir. Tenemos que hacer un trabajo articulado con autoridad para darles tranquilidad a los colombianos. Hay que recuperar la seguridad”, le dijo Gutiérrez a EL TIEMPO.



Además, afirmó que si llega a la presidencia, su primera acción será “asumir un trabajo articulado con la Fiscalía. No puede haber reincidencia en delitos por parte de los delincuentes. Tiene que haber autoridad para devolverles la tranquilidad a los ciudadanos”.



Pese a sus opiniones en contra de la primera línea, Fico ha sido enfático en que está de acuerdo con las protestas sociales, siempre y cuando sean sin violencia. Además, dijo que no desmontará el Esmad, pues debe haber garantías ante los actos criminales como los que ha impuesto la primera línea.

Propuesta de empleo

Propone una generación de empleo y producción local como base del crecimiento económico, mejorando la calidad del talento humano desde la base.



“No existe mejor política social que la generación de empleo, y la única forma de que lo tengamos es teniendo empresas y que la economía funcione” dijo. Para lograr esto, Fico propone utilizar todas las tierras fértiles posibles para trabajar el campo. “Hoy se utilizan solo 5 de 22 millones de hectáreas disponibles”, asegura.



Además, la producción irá acompañada de un estado austero, de mejoras en la calidad de la educación y su accesibilidad, y evitar los bloqueos de vías.

ALEJANDRO MERCADO

EL TIEMPO

MEDELLÍN