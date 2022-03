El candidato presidencial de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, anunció el nombre de su fórmula vicepresidencial este sábado desde Medellín. Se trata de Rodrigo Lara Sánchez, exalcalde de Neiva, en el Huila, y quien es hijo de Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia que fue asesinado por orden del cartel de Medellín el 30 de abril de 1984.



Con la designación de la fórmula de Gutiérrez, ya quedan definidas todas las llaves que van a competir en la primera vuelta presidencial el próximo 29 de mayo.



Fico, como es conocido el exalcalde de Medellín, hizo este anuncio desde la estación San Javier del Metro, en la comuna 13, que se transformó en uno de los principales atractivos turísticos de la capital de Antioquia, después de haber sido fuertemente golpeada por la violencia.



"Quiero presentarle a Colombia al próximo vicepresidente. Él es Rodrigo Lara Sánchez, es muy buen amigo (...). Un Colombiano común y corriente, como tantas historias de colombianos que a punta de trabajo y honestidad han sacado a sus familias adelante. Es una persona en quien confío plenamente, porque estamos tomando una decisión entendiendo la responsabilidad que tenemos con el país", dijo Fico.



Y agregó: "Es un mensaje de la importancia que tienen las regiones. Representamos regiones diferentes y podemos trabajar juntos (...). Las regiones van a jugar un papel fundamental y ese es el mensaje que nosotros queremos dar. Pensar diferente no nos puede hacer enemigos y es el mensaje que queremos dar acá".



Personas cercanas a la campaña de Equipo por Colombia señalaron que aunque ambos exalcaldes han estado en diferentes partidos y orillas políticos, con esa elección se envía un mensaje de unión, más allá de los intereses partidistas, pues Lara ha sido cercano a Antanas Mockus y a Sergio Fajardo -hoy rival de Fico-.

Fico dijo que van a visitar las regiones y van a estar en las calles, por eso se hace el anuncio desde la comuna 13.



"Colombia no necesita más discursos de odio o discursos de lucha de clase", señaló Gutiérrez, por lo que hizo un llamado para unir a varios sectores políticos y buscar ganar en primera vuelta para derrotar "cualquier proyecto populista y autoritario que esté en el camino. Nosotros vamos a cuidar a Colombia".



Sobre Lara, dijo que fue un gran alcalde y la gente en Neiva lo quiere.



Lara, de otro lado, señaló desde la comuna 13 que "Colombia necesita más que nunca que nos unamos, no discursos de odio, ni de división, hablemos con propuestas (...) queremos ver una mejor salud en los colombianos, pero no con soluciones populistas, yo creo que acá lo vamos a hacer con seriedad".



"Esta es una apuesta por un país, por un país de oportunidades", añadió.



Esta designación, sin duda, no estaba en el radar de los analistas políticos, pues se especuló que podría tratarse de alguna persona de la costa, cercana a la casa Char, de Dilian Francisca Toro, directora de ‘la U’, o de alguno de los integrantes de la coalición Equipo por Colombia.



De hecho, el candidato estuvo el jueves en Barranquilla en una reunión con Álex Char, a quien derrotó en la consulta.



Entre los otras fórmulas vicepresidenciales están: Francia Márquez, quien acompaña a Gustavo Petro, por el Pacto Histórico; Luis Gilberto Murillo va con Sergio Fajardo, por la Coalición Centro Esperanza; Marelen Castillo es la coequipera de Rodolfo Hernández, quien aspira por la Liga de Gobernantes Anticorrupción; Sandra de las Lajas Torres fue la elegida para actuar en conjunto con John Milton Rodríguez, candidato de Colombia Justa Libres; Ceferino Mosquera es la fórmula de Luis Pérez por el Colombia Piensa en Grande; Carlos Cuartas está con Enrique Gómez, por Salvación Nacional, e Íngrid Betancourt, de Óxigeno Verde, va con el coronel (r) José Luis Esparza, exalto oficial del Ejército.



Lara Sánchez fue alcalde de Huila entre 2016 y 2019, el mismo periodo en el que Gutiérrez fue mandatario de Medellín. Es médico egresado de la Universidad del Cauca y ha estado en varios grupos políticos. Ha hecho política con Sergio Fajardo, pues se lanzó al Congreso en 2010 en una lista que el hoy también candidato promovió y fue coordinador de la campaña presidencial de Antanas Mockus en el Huila.



En 2016 ganó la alcaldía de la capital del Huila tras lanzarse con el aval de la Alianza Verde y obtuvo más de 74.000 votos.



