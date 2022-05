Con una masiva participación de sus seguidores y en compañía del expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, el candidato Federico Gutiérrez dio a conocer algunas de sus propuestas en la Plaza de Bolívar de Armenia. Horas antes había visitado la capital caldense donde tuvo una nutrida asistencia en uno de los parques de la ciudad.



‘’Gracias a los amigos del partido Liberal y a usted presidente Gaviria, ustedes representan esos valores que todos queremos. Gracias a nuestros amigos del partido Conservador que también nos acompañan, esto es unir a Colombia’’, dijo Gutiérrez.



En su regreso a la plaza pública, el expresidente y líder del partido Liberal estuvo en la tarima del evento junto a varios congresistas quindianos.

‘’Estoy feliz de que estemos unidos en una sola voz, nos acompaña Aideé Lizarazo (exsenadora del partido Mira) y otros sectores como Centro Democrático, Cambio Radical, partido de 'la U' y gente que no tiene partido como yo, que no lo tengo pero que sí tenemos la oportunidad de unir a Colombia, aquí los únicos que no son bienvenidos son los corruptos y los violentos’’, dijo el candidato.

Aprovechó la asistencia de miles de personas para anunciar que una de sus propuestas es emprender una cruzada contra el hambre a través de programas como Ingreso Solidario que se convertirá en otro, que proporcione una renta básica a 5 millones de hogares colombianos.



‘’Sí vamos a realizar cambios pero que no se van a llevar al país por delante ni a las instituciones como quieren otros que quieren expropiar a Colombia’’, dijo en Armenia.



En Manizales, Fico estuvo con unas 600 personas en el Parque Ernesto Gutiérrez de Manizales. Llegó una hora después de lo pactado, según indicó, porque no pudo aterrizar en La Nubia, y tuvo que llegar a Pereira. Por ello resaltó que como presidente le apostará al Aeropuerto del Café, que catalogó como una "necesidad de competitividad" para la ciudad.



Allí se evidenció el apoyo de los actuales y electos congresistas liberales y conservadores, igual que de Cambio Radical.



El candidato cerrará su visita al Eje Cafetero en Pereira. Su intervención también será en la Plaza de Bolívar y al lado del expresidente Gaviria. Estará acompañado por el electo senador Juan Pablo Gallo, el más votado del liberalismo en las pasadas elecciones legislativas y exalcalde de la capital.



Para su presentación se tiene listo un dispositivo de seguridad que comprende la presencia de 200 hombres y mujeres policías, dentro de los cuales se encuentran las especialidades de seguridad y emergencia.



