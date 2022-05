Fico Gutiérrez aseguró que si llega a la Presidencia ‘abrirá la puerta al diálogo con el Eln’ y pidió a esa guerrilla continuar con el cese del fuego indefinido.



“Yo siempre recibo bien todo cese al fuego, porque significa que no existirán muertes, que no asesinarán más soldados, ni más policías, que no secuestrarán, que no extorsionarán como lo han hecho siempre”, señaló.



Y puntualizó: “Siempre estaré abierto al diálogo entendiendo que Colombia debe vivir en paz y tranquila, pero nunca podemos renunciar a proteger a los colombianos. El cese al fuego debe ser indefinido”.



Fico agregó que avanzará en el cumplimiento de los acuerdos de paz en beneficio con las regiones. Otro de los propósitos de Fico, según informan desde su campaña, es brindar una segunda oportunidad a los excombatientes que han cumplido con su proceso de reincorporación.



